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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Pursaklar, Turcja

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mieszkania
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9 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Pursaklar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 191 m²
Piętro 7/15
Gotowe do Zamieszkania Nieruchomości z Widokiem na Miasto w Kompleksie w Ankara Pursaklar Ni…
$143,819
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Mieszkanie 2 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$80,903
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Mieszkanie 4 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Nowo Wybudowane Apartamenty w Nowoczesnym Standardzie w Ankara, Keçiören Keçiören to jedna z…
$88,415
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Pursaklar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 179 m²
Piętro 7/15
Przestronne i Przytulne Apartamenty z Widokiem na Miasto w Pursaklar Ankara Pursaklar to jed…
$142,157
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Penthouse 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Penthouse 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 15/15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$115,575
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Mieszkanie 2 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$79,169
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Mieszkanie 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$104,628
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Mieszkanie 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Nowo Wybudowane Apartamenty w Nowoczesnym Standardzie w Ankara, Keçiören Keçiören to jedna z…
$81,506
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Mieszkanie 3 pokoi w Pursaklar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Pursaklar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 15
Apartamenty na Sprzedaż przy Ulicy Protokol w Pursaklar, Ankara Ankara jest stolicą i drugim…
$105,173
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