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Wille na sprzedaż w Bang Sare, Tajlandia

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4 obiekty total found
Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
4-piętrowa willa z 6 sypialniami, 7 łazienkami 4 miejsca parkingowe i basen na dachu w środo…
$870,354
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywne wille z basenem na życie, o którym marzyłeś. Layan Bangsare Plaża jest luksusowy…
$423,842
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywne wille z basenem na życie, o którym marzyłeś. Layan Bangsare Plaża jest luksusowy…
$508,343
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
$331,520
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International real estate agency Habita
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Realting.com
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Realting.com
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