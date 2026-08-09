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Wille na sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

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Ko Samui
88
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107 obiektów total found
Willa w Ko Samui, Tajlandia
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Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$289,110
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$440,809
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$414,880
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Pięć sypialni Baan Kuno willi z pięknym widokiem. Nowoczesny design, komfort i prywatność.
$1,68M
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Willa w Baan Wok Tum, Tajlandia
Willa
Baan Wok Tum, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 218 m²
2- Sypialnia - Tropikalna nowoczesna cena życia: 6,290,000 THB (około 176,120 USD)W pełni wy…
$176,120
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Willa w Baan Mae Nam, Tajlandia
Willa
Baan Mae Nam, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 490 m²
Odkryj luksusowy i panoramiczny widok na morze w tej nowej willi z basenem Maenam. Trzy prze…
$677,820
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Willa 4 pokoi w Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 950 m²
Karpe Diem Villa, jedna z unikalnych willi w Tajlandii z najbardziej zapierającym dech w pie…
$2,39M
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
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Willa 4 pokoi w Baan Lamai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Baan Lamai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksus w Lamai, Koh Samui - ta elegancka willa z 3 sypialniami oferuje doskonałą mieszankę n…
$349,443
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Willa w ban bang raks, Tajlandia
Willa
ban bang raks, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Piętro 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
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Willa w Baan Wok Tum, Tajlandia
Willa
Baan Wok Tum, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Stylowe 3- Sypialnia - ciepłe, naturalne życie💰 Cena: 7,390000 USD (ok. 206,695 USD)Zaprojek…
$206,695
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Willa 3 pokoi w Baan Mae Nam, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Baan Mae Nam, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny 3 Sypialnia Basen Villa w Maenam / GREAT ROIOdkryj nowoczesną willę w jednym z na…
$180,000
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 5/1
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$431,310
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$449,727
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$366,723
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Willa 5 pokojów w Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Liczba kondygnacji 1
Willa znajduje się tuż obok plaży Chaweng
$6,18M
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$385,480
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$224,863
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$256,987
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Willa w Surat Thani, Tajlandia
Willa
Surat Thani, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 188 m²
Piętro 5/1
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$479,233
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$429,696
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5/1
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$415,335
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Willa 4 pokoi w Surat Thani, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Surat Thani, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
Trzy nowoczesne, widok na morze, basenowe wille położone na południe od Koh Phangan.Nierucho…
$440,000
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Willa 4 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks willi z basenami w pobliżu Fisherman's Village, Samui, Tajlandia Oferujemy wille z…
$358,017
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 m²
Our villa is beautifully equipped with everything you desire to make your family & friends h…
$757,150
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 209 m²
Amazing Residences located in the hills of Bangrak and offering 180 degrees of unparalleled …
$340,000
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 510 m²
A Beautiful tropical island sheltered in the crystal-clear waters of the gulf of Thailand wi…
$768,600
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Cena - 13,000,000 - 15,000,000 THBLuksusowa willa Projekt jest prywatnym i ekskluzywnym rozw…
$371,450
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
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Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
This villa will be an ideal place for a luxurious island life for a large family, friendly c…
$1,57M
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Parametry nieruchomości w Surat Thani, Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
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