Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Samui
  4. Mieszkania
  5. Willa

Wille na sprzedaż w Ko Samui, Tajlandia

;
Willa Usuwać
Wyczyść
92 obiekty total found
Willa w Ko Samui, Tajlandia
TOP TOP
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 103 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$289,110
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 162 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$449,727
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 3 pokoi w Baan Mae Nam, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Baan Mae Nam, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny 3 Sypialnia Basen Villa w Maenam / GREAT ROIOdkryj nowoczesną willę w jednym z na…
$180,000
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 122 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$256,987
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w ban bang raks, Tajlandia
Willa
ban bang raks, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Piętro 4/4
This is a fully furnished beautiful villa, located on the mountain with the wonderful view t…
$947,307
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$440,809
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$366,723
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$429,696
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 147 m²
Liczba kondygnacji 2
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$414,880
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 1
Powierzchnia 67 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$224,863
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 312 m²
Liczba kondygnacji 2
Pięć sypialni Baan Kuno willi z pięknym widokiem. Nowoczesny design, komfort i prywatność.
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Baan Mae Nam, Tajlandia
Willa
Baan Mae Nam, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 490 m²
Odkryj luksusowy i panoramiczny widok na morze w tej nowej willi z basenem Maenam. Trzy prze…
$677,820
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Willa 4 pokoi w Baan Lamai, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Baan Lamai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksus w Lamai, Koh Samui - ta elegancka willa z 3 sypialniami oferuje doskonałą mieszankę n…
$349,443
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Anonimowy! Przedstawienie nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność…
$385,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 5/1
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$415,335
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Piętro 5/1
Anonimowy! Za miesiąc, sprzedaż nowego projektu!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dost…
$431,310
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 470 m²
Stunningly designed luxury villa with private pool. The villa features spacious living space…
$714,300
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Beautiful 2-bedroom villa with swimming pool in Bophut area We present you a unique opportu…
$205,700
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Villa is a contemporarily designed ocean front property, located on the Plai Leam peninsula …
$960,000
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Brand New Sea View Villas for Sale On Koh Samui at Chaweng Noi Sale price (!) 14.5 millio…
$414,300
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 450 m²
The villa is located on Koh Samui, in Bophut, and is a rare example of modern architecture. …
$928,600
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Będziesz miał szansę obserwować codzienne życie 21 słoni w wolności na działce ponad 32 rai …
$328,570
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 221 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks willi z basenami w pobliżu Fisherman's Village, Samui, Tajlandia Oferujemy wille z…
$358,017
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
The villa has an unbeatable position offering incredible close ocean views of world-famous C…
$708,600
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Cozy 3 Bedroom villa with amazing sunset views   Villa has 2 floors with 3 Bedroom  …
$557,140
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 213 m²
Sensational Sea View   Get lost in the rhythm of the sea, as the rolling waves wash ov…
$502,570
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
This beautiful villa is fully equipped and has 300 square meters, 4 bedrooms with exquisite …
$828,600
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Colonial style villa with a beautifully manicured park We present to you a magnificent colo…
$685,700
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 300 m²
This luxury 7-bedroom villa with spectacular sea views is located in the prestigious Bophut …
$700,000
Zostaw prośbę
Willa w Ko Samui, Tajlandia
Willa
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Located in Bophut Area, Beachfront Baan Fisherman offers air-conditioned accommodation with …
$1,11M
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Ko Samui, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się