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Wille na sprzedaż w Chon Buri, Tajlandia

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Pattaya City
42
Nong Prue
7
Bang Lamung
4
Bang Sare
4
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141 obiekt total found
Willa w mab fakthxng, Tajlandia
Willa
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 196 m²
Piętro 1/1
Dom w popularnej wsi Baan Dusit Pattaya - 1. Na terenie: odkryty basen, taras, ogród, We wsi…
$404,718
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
$362,475
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Pong, Tajlandia
Willa
Pong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Piętro 1/1
Przytulny jednopiętrowy dom na sprzedaż w Raviporn City Home Village, East Pattaya Raviporn …
$355,351
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
ekskluzywne wille z basenem na życie, o którym marzyłeś. Layan Bangsare Plaża jest luksusowy…
$423,842
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Piętro 1/1
1-piętrowa Willa z 4 sypialniami i dużym basenem, dużym salonem, ogrodem. Duży obszar Siam R…
$1,15M
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Willa 5 pokojów w Pattaya City, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusowe wille o wysokim potencjale wydajności w północn…
$261,205
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 393 m²
Piętro 2/2
Amber z 3 sypialniami, wszystkie z łazienkami, mniej znaczy więcej, gdzie komfort jest połąc…
$885,042
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Pilna sprzedaż willi w Pattaya 🔥 Eksluzywna oferta! Właściciel wraca do swojego kraju - nie…
$222,989
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Pong, Tajlandia
Willa
Pong, Tajlandia
Doświadcz uroku luksusu mieszkającego w tej wspaniałej nowej willi w Bang Lamung, Chonburi. …
$710,592
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 480 m²
Piętro 2/2
2- piętrowa willa z 5 sypialniami i dużym basenem, duży salon, ogród, jak również pokój dla …
$2,49M
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 500 m²
Piętro 1/1
Willa z 6 sypialniami i 7 łazienkami, Ogromny prywatny basen, prywatna powierzchnia 1600 m2
$845,015
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Willa w Bang Sare, Tajlandia
Willa
Bang Sare, Tajlandia
$333,398
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 290 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż jednopiętrowy dom w popularnej wsi. Dom posiada 4 sypialnie i 5 łazienek, przest…
$577,724
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
Willa z basenem na sprzedaż w ramach rekonstrukcji. Central Park 4 znajduje się przy ulicy W…
$444,300
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 1
Jeden-piętrowy 2-sypialnia Dom w pobliżu Maple Pattaya Plaża jest willa mieszkalna kompleks …
$255,728
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Piętro 2/2
$816,107
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Willa w Nong Prue, Tajlandia
Willa
Nong Prue, Tajlandia
2piętrowy basen willa, powierzchnia 402 m2, z 5 sypialniami i 5 łazienkami, parkowanie na dw…
$505,442
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Willa
Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Jednogwiazdkowa willa z basenem i ogrodem w Garden Villa - 9 w dzielnicy Huay Yai. Powierzch…
$618,195
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Willa w Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Willa
Ban Chak Ngaeo, Tajlandia
Bardzo dobrze utrzymane, umeblowane i przytulne willi z dwoma sypialniami. Przestronny taras…
$58,869
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Bang Lamung, Tajlandia
Willa
Bang Lamung, Tajlandia
Doświadczenia podwyższone życie w Rong Po z tej nowo wybudowanej nowoczesnej willi, staranni…
$150,342
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/1
Dom w Thai Charming Home, Pattaya Przestronny dwupiętrowy dom o łącznej powierzchni 250 m2 n…
$260,176
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 2
LAKE jest nowoczesną wioską domową, która znajduje się na ogromnej działce o powierzchni 185…
$338,006
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Willa w mab fakthxng, Tajlandia
Willa
mab fakthxng, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 2/2
2- piętrowy dom w popularnej miejscowości Baan Dusit Pattaya - 1 na ogromnym terytorium 1400…
$398,491
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
Brand new Pool Villa for Rent in Pattaya city! 2 minuty do Soi Baukao 5 minut do centrum han…
$4,460
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Nong Prue, Tajlandia
Willa
Nong Prue, Tajlandia
Przestań się czepiać. Jeśli chcesz willę w Pattaya, że można przenieść się do TODAY lub zac…
$222,989
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Piętro 1/1
Nowoczesny umeblowany willa z basenem na sprzedaż w Panalee Banna Village, Huai Yai, Pattaya…
$489,219
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Piętro 2/2
Willa z basenem w Hansa Paradise Hill, Pattaya Ta nowoczesna willa jest gotowym rozwiązaniem…
$573,721
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Willa w Nong Prue, Tajlandia
Willa
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
Parkside Pool Villas to ekskluzywny projekt 25 prywatnych domów w pobliżu jeziora Mabprachan…
$618,195
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Willa w Huai Yai, Tajlandia
Willa
Huai Yai, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/2
$618,195
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Willa w Pattaya City, Tajlandia
Willa
Pattaya City, Tajlandia
$1,66M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Parametry nieruchomości w Chon Buri, Tajlandia

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