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Wille na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

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6 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Idealnie położony na spokojnym wzgórzu w pobliżu Patong, Tri Trang i Paradise plaże, oferują…
$1,01M
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Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Ekstra kolekcja zaledwie 22 luksusowych prywatnych willi basenowych, doskonale usytuowany na…
$802 000
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Willa 4 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 467 m²
Piętro 1/2
700 m to the seaAbout the complex:This exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4, an…
$1,05M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 354 m²
Piętro 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 355 m²
Piętro 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,31M
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Willa 4 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 398 m²
Piętro 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,77M
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