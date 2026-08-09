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Wille na sprzedaż w Kathu, Tajlandia

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56 obiektów total found
Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Idealnie położony na spokojnym wzgórzu w pobliżu Patong, Tri Trang i Paradise plaże, oferują…
$1,01M
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Willa 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 548 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesne luksusowe wille przy basenie w prestiżowej okolicy Kamala, otoczone tropikalną zi…
$1,12M
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Willa w Kamala, Tajlandia
Willa
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej zaledwie kilka minut od Kamala Beach, ta nieruchomoś…
$690,435
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Willa w Kamala, Tajlandia
Willa
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 238 m²
Położony w wzgórzach Kamala, ta 3-sypialnia, 3-łazienka basen willa oferuje wyrafinowane tro…
$750,735
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Willa w Kathu, Tajlandia
Willa
Kathu, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 450 m²
Ta nowo wybudowana, modernizowana willa basenowa w Kathu oferuje rzadką kombinację przestron…
$1,02M
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Willa 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 372 m²
Liczba kondygnacji 1
41 luksusowych willi w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów Phuket - Kamala Beach, w u…
$1,19M
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Ekstra willa z wodospadem i panoramicznym widokiem na morzeKluczowe cechy🌅 Panoramiczne wido…
$14,90M
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Willa 4 pokoi w Kathu, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Kathu, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Wyłącznie strzeżona społeczność 15 prywatnych inteligentnych willi z tropikalnym designem, E…
$578,000
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 4 920 m²
Baan Banyan - luksusowa willa z panoramicznym widokiem na morze na Cape Kamala, Milioner 's …
$15,00M
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Willa w Kamala, Tajlandia
Willa
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 372 m²
Odkryj ostateczny w tropikalnym luksusie mieszka w Botanica MontAzure - prestiżowej nowej wi…
$1,17M
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Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Ekstra kolekcja zaledwie 22 luksusowych prywatnych willi basenowych, doskonale usytuowany na…
$802,000
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Willa w Kamala, Tajlandia
Willa
Kamala, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 454 m²
Położony w spokojnej enklawie Kamala, Phuket, Botanica MontAzure prezentuje ekskluzywną kole…
$1,60M
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Willa 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż nowoczesna dwupoziomowa willa w nowym kompleksie. Doskonałe połączenie komfortu …
$399,000
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 050 m²
Piętro 1/3
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny wybór dla tych, którzy szukają połąc…
$2,12M
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Willa 5 pokojów w Kathu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kathu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z prywatnymi basenami, z widokiem na góry, morze, jezioro i ogród, w centrum Phuket w …
$707,655
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,96M
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Willa 8 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 8 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 610 m²
Piętro 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$7,45M
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Willa 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 341 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Layalina Hill Villas is the perfect c…
$682,329
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 923 m²
Piętro 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,74M
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Willa 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 401 m²
Piętro 1/2
Darmowe bilety na Phuket i Back! *Dla kogo?Idealny wybór dla tych, którzy szukają połączenia…
$2,17M
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Willa 3 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 341 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest. Layalina Hill Villas to ideal…
$685,987
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 000 m²
Piętro 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Willa 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 354 m²
Piętro 1/2
To the sea 700 mAbout the complex:The exclusive complex includes 26 villas with 2, 3, 4 and …
$1,05M
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 1 050 m²
Piętro 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$2,12M
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 800 m²
Piętro 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,27M
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Willa 5 pokojów w Kathu, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kathu, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 800 m²
Piętro 1/3
Income guaranteeAbout the complex:The villas offer 5 bedrooms, including a large master bedr…
$1,30M
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Willa 6 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 148 m²
Piętro 1/3
Income guaranteeAbout the complex:Luxury villas offer a unique combination of comfort and pr…
$4,77M
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Willa 4 pokoi w Kamala, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Kamala, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 646 m²
Piętro 1/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: The perfect choice for those look…
$953,802
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 700 m²
Piętro 1/4
Full furnishings, Income guaranteeAbout the complex:A masterpiece of modern Asian architectu…
$5,89M
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Willa 5 pokojów w Kamala, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Kamala, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 156 m²
Piętro 1/2
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest: Idealny wybór dla osób poszukując…
$2,07M
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Parametry nieruchomości w Kathu, Tajlandia

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