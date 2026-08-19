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Wille na sprzedaż w Phang Nga, Tajlandia

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28 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Ban Sam Chong, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Sam Chong, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Istnieje tylko 15 luksusowych willi z prywatnymi basenami. Obszar ten aktywnie się rozwija i…
$566,000
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Willa 6 pokojów w Phang Nga, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Phang Nga, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 988 m²
Liczba kondygnacji 1
Położony bezpośrednio na dziewiczych piaskach plaży Natai, zaledwie 15 minut od mostu Sarasi…
$8,57M
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Willa 3 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekstra kolekcja luksusowych prywatnych willi basenowych w ramach planowanej przez mistrza Aq…
$1,42M
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Willa 1 pokój w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 1 pokój
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Do kogo nadaje się:Idealny dla tych, którzy szu…
$968,301
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Willa 1 pokój w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 1 pokój
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$377,547
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 585 m²
Piętro 1/1
Bilety w obie strony na Phuket w prezencie!*Odpowiedni dla: Idealny dla tych, którzy cenią s…
$1,99M
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TekceTekce
Willa 2 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is suitable for: Ideal for those seeking a co…
$918,476
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Willa 5 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 053 m²
Piętro 1/2
Phuket i bilety powrotne w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia …
$4,42M
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Willa 3 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 521 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,75M
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Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 368 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,18M
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Willa 5 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 053 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którz…
$5,17M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 615 m²
Piętro 1/3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla koneserów ekskluzywnych i s…
$3,01M
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Willa 2 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$794,835
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Willa 5 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 053 m²
Piętro 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$5,30M
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Willa 5 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 5 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 1 053 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którz…
$5,17M
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Willa 6 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 823 m²
Piętro 1/3
To the sea 10 m, Income guarantee 4%About the complex:The complex on the Andaman Sea coast i…
$6,77M
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Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 430 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla zamożnych osób po…
$1,42M
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Willa 6 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 6 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 823 m²
Piętro 1/3
10 m from the sea, Guaranteed income of 4%About the complex:The complex on the coast of the …
$6,73M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 585 m²
Piętro 1/1
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Ideal for those who appreciate an exclusive …
$2,21M
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Willa 4 pokoi w Phang Nga, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phang Nga, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo jest. Projekt jest idealny dla wymagaj…
$5,68M
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Willa 4 pokoi w Phang Nga, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Phang Nga, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it is for: The project is ideal for discerning i…
$5,65M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 615 m²
Piętro 1/1
Bilety w obie strony na Phuket w prezencie!*Odpowiedni dla: Idealny dla tych, którzy cenią s…
$2,94M
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Willa 2 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
Piętro 1/2
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: Ideal for those looking for a com…
$942,306
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Willa 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 368 m²
Piętro 1/2
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who it's for: Ideal for affluent individuals seeking…
$1,19M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 585 m²
Piętro 1/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: Ideal for connoisseurs of exclusive a…
$2,15M
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Willa 4 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Willa 4 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 644 m²
Piętro 1/2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla zamożnych osób po…
$1,99M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 585 m²
Piętro 1/3
Bilety do Phuket i z powrotem jako prezent! *Dla kogo?Idealny dla koneserów ekskluzywnych i …
$2,27M
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Willa 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Willa 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 615 m²
Piętro 1/3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla koneserów ekskluzywnych i s…
$3,44M
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Parametry nieruchomości w Phang Nga, Tajlandia

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