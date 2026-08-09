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Mieszkania na sprzedaż w Surat Thani, Tajlandia

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Ko Samui
7
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13 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
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Zamknij
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Agencja
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English
Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
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TekceTekce
Condo 1 pokój w Baan Bang Rak, Tajlandia
Condo 1 pokój
Baan Bang Rak, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 4/4
Apartament z widokiem na morze w kompleksie mieszkalnym nad morzem (Bang Rak)Komfortowy apar…
$99,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Na rajskiej wyspie Koh Samui, masz możliwość stać się właścicielem stylowego studia w nowym …
$86,559
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Mieszkanie 1 pokój w Baan Nai Suan, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Baan Nai Suan, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Liczba kondygnacji 4
Balkon kompleks na pierwszej linii morza - tylko 50 metrów do plaży Nayang.‼️To rzadkość. Ph…
$152,647
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Mieszkanie 4 pokoi w Baan Plai Laem, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Baan Plai Laem, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 423 m²
4 Bedroom Seaview Villa at Plai laem with big garden and private swimming.   24 Hour S…
$785,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Baan Chaweng Noi, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 271 m²
Odkryj tajemniczy urok Koh Samui w najlepszej lokalizacji   Willa jest pożądanie blisko …
$682,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja z basenem i panoramicznym widokiem na morze, Samui, Tajlandia Oferujem…
$235,045
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Mieszkanie 1 pokój w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 4
Pierwszorzędny kompleks mieszkaniowy z dobrą infrastrukturą na Koh Samui, Surat Thani, Tajla…
$77,386
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Mieszkanie 4 pokoi w Baan Lamai, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Baan Lamai, Tajlandia
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks willi z basenami w pobliżu plaż, Samui, Tajlandia Oferujemy wysokiej jakości parte…
$262,185
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Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym, Samui, Tajlandia Oferujemy wille i apartamen…
$214,156
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Mieszkanie 2 pokoi w Baan Lamai, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Baan Lamai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne apartamenty i wille z basenem, 900 metrów do Lamai Beach, Samui, TajlandiaProjek…
$110,403
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Typy nieruchomości w Surat Thani.

1 pokojowe

Parametry nieruchomości w Surat Thani, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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