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Mieszkania na sprzedaż w Phang Nga, Tajlandia

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23 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Takua Thung, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Takua Thung, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
PHA22013 Doświadcz uosobienia luksusu w naszej willi z trzema sypialniami w Phang Nga, Phuk…
$560,139
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Mieszkanie 3 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 285 m²
PHA6718 Nowy kompleks willi na plaży Natai daje relaks i inspirację w unikalnej lokalizacji…
$2,27M
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Mieszkanie 6 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 050 m²
Jeden-z-rodzaju rezydencji bezpośrednio na plaży, Totalnie odnowiony i gotowy do wprowadzeni…
$7,42M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 850 m²
PHA21900 Położony wzdłuż nieskazitelnych brzegów plaży Natai, ten jeden-z-rodzaju-kolonii-s…
$7,40M
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Mieszkanie 3 pokoi w Takua Thung, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Takua Thung, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 385 m²
PHA22759 Odkryj przemyślaną, jednopoziomową willę oferującą prywatność, nowoczesne życie i …
$965,862
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Mieszkanie 6 pokojów w Takua Thung, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Takua Thung, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 500 m²
PHA22488 Ta niezwykła 6-sypialna willa nad morzem oferuje doskonałą ucieczkę dla rodzin i g…
$7,39M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Takua Thung, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Takua Thung, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 2 183 m²
Odkryj ekskluzywne rekolekcje nad morzem w Aleenta ResortDoświadcz ostatecznego luksusowego …
$2,36M
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Mieszkanie 6 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 050 m²
Jeden-z-rodzaju rezydencji bezpośrednio na plaży, Totalnie odnowiony i gotowy do wprowadzeni…
$7,42M
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Mieszkanie 6 pokojów w Phang Nga, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Phang Nga, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 200 m²
PHA22485 Ta oszałamiająca, sześciopokojowa rezydencja nad morzem oferuje niezrównane doświa…
$4,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Khok Kloi, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Khok Kloi, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 615 m²
PHA7134 Willa nad morzem oferuje najwyższy poziom luksusu i komfortu. Natai plaża jest nada…
$3,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bang Nai Si, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bang Nai Si, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 323 m²
ekskluzywne tropikalne życie nad morzem AndamanThaiLife Residences to luksusowy rozwój willi…
$502,814
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Mieszkanie 6 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 050 m²
Jeden-z-rodzaju rezydencji bezpośrednio na plaży, Totalnie odnowiony i gotowy do wprowadzeni…
$7,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 368 m²
PHA6450 Nowy kompleks luksusowych willi na Morzu Andamanskim, otoczony lasami deszczowymi. …
$1,26M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 320 m²
PHA21957 Odkryj niezepsute piękno plaży Natai na północ od Phuket, gdzie czeka znakomita wi…
$2,38M
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Mieszkanie 4 pokoi w Takua Pa, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Takua Pa, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 066 m²
PHA5532 Ta rozległa willa z 4 sypialniami, położona na spokojnej wyspie Ko Kho Khao w prowi…
$1,36M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bang Nai Si, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bang Nai Si, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 323 m²
ekskluzywne tropikalne życie nad morzem AndamanThaiLife Residences to luksusowy rozwój willi…
$502,814
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 296 m²
PHA6738 Apartamenty w 5-gwiazdkowym hotelu położony na wybrzeżu morza Andaman i dziewiczej …
$854,591
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Mieszkanie 3 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 521 m²
PHA6582 Nowy ośrodek z klubem country, tenis i golf. Jest to okazja, aby stać się właścicie…
$1,84M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ban Khao Pi Lai, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 1 053 m²
PHA5371 Nowy hi- end projekt składający się z 37 willi i 24 apartamentów oferuje luksusowe …
$5,44M
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Mieszkanie 4 pokoi w Ban Po Daeng, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Ban Po Daeng, Tajlandia
Sypialnie 4
Powierzchnia 644 m²
PHA6583 Zalety nowego projektu w prowincji Phang Nga:Jest to nowoczesny ośrodek, który łącz…
$2,10M
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Mieszkanie 6 pokojów w Phang Nga, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Phang Nga, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 m²
PHA22486 Ostateczny styl życia przy plaży z tą ekspansywną willą z 6 sypialniami ustawioną …
$6,49M
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Mieszkanie 2 pokoi w Bang Nai Si, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bang Nai Si, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 323 m²
ekskluzywne tropikalne życie nad morzem AndamanThaiLife Residences to luksusowy rozwój willi…
$502,814
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Mieszkanie 1 pokój w Kapong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Kapong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Apartament z widokiem na morze składa się z 112 studio i 61 2 pokojowych apartamentów.Położe…
$110,000
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Parametry nieruchomości w Phang Nga, Tajlandia

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