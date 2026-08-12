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Mieszkania w górach na sprzedaż w Tajlandia

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82 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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Agencja
DDA Real Estate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,287
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,260
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,246
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,274
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,390
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,287
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 6/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,314
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,349
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Mieszkanie 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/7
Nowoczesny 1 pokojowy apartament w nowym kompleksie w prestiżowej dzielnicy Cherngtalay (Lag…
$175,160
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Agencja
UndersunEstate
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 5/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,308
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 4/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,322
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Mieszkanie 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartament z widokiem na morze, góry, dżunglę i wyspę, 800 metrów od plaży Kata, Phuket, Taj…
$178,815
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/6
$174,363
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 5/5
SkyPark Laguna - projekt dewelopera Laguna Phuket - jest jednym z najbardziej znanych marek …
$225,225
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 3/7
$109,650
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Agencja
Atlas property
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Mieszkanie 3 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 8
Umeblowane apartamenty z tarasami i basenami, 650 metrów od plaży Karon, Phuket, Tajlandia …
$187,815
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Mieszkanie 2 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 2/7
Present   The latest project on the coast of Bang Tao, Phuket. Exclusive location: next to…
$139,171
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Agencja
Atlas property
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Kawalerka w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka
Choeng Thale, Tajlandia
Powierzchnia 36 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$156,665
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament z basenem, widokiem na góry i ogród, 700 metrów od plaży Bang Tao, Phuket, Tajlan…
$247,920
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Mieszkanie 2 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/7
$85,387
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Agencja
Atlas property
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Mieszkanie 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/8
New 2 bedroom apartment, 55,2 sqm, in a condominium VIPKaron, a residential complex in Phuke…
$167,457
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Mieszkanie 5 pokojów w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 547 m²
Liczba kondygnacji 3
Ekskluzywny kompleks mieszkalny prestiżowych willi z basenami i widokiem na góry, Layan, Phu…
$1,79M
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Mieszkanie 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 42 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty pod klucz w kompleksie mieszkalnym w pobliżu plaży Karon, Muang Phuket, Phuket, …
$125,458
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Mieszkanie 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 3/7
$146,697
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Mieszkanie 2 pokoi w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Thalang, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 3/7
$85,387
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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Luksusowe
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