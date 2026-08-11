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Mieszkania na sprzedaż w Ko Samui, Tajlandia

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7 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
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Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
Zostaw prośbę
Zamknij
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Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 5 pokojów w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 300 m²
Jest to ostatnia pozostała okazja do posiadania niezwykłej, ultraluksusowej rezydencji na Ko…
$2,67M
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Mieszkanie 1 pokój w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ko Samui, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Na rajskiej wyspie Koh Samui, masz możliwość stać się właścicielem stylowego studia w nowym …
$86,559
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Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 4
Rezydencja z basenem i widokiem panoramicznym, Samui, Tajlandia Oferujemy wille i apartamen…
$214,156
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Mieszkanie 1 pokój w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 29 m²
Liczba kondygnacji 4
Pierwszorzędny kompleks mieszkaniowy z dobrą infrastrukturą na Koh Samui, Surat Thani, Tajla…
$77,386
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Mieszkanie 2 pokoi w Ko Samui, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ko Samui, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 72 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja z basenem i panoramicznym widokiem na morze, Samui, Tajlandia Oferujem…
$235,045
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Parametry nieruchomości w Ko Samui, Tajlandia

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
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