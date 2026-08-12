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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Tajlandia

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Pattaya
134
Phuket
35
Ko Samui
7
Phuket
8063
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470 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Phuket City Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Phuket City Municipality, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 3/5
Przytulne 2-pokojowe mieszkanie 33.15 m kw. Na 3 piętrze budynku w budowie 50 metrów od plaż…
$176,131
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Mieszkanie 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Liczba kondygnacji 8
Doskonałe połączenie komfortu i inwestycji w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Phuk…
$132,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Na sprzedaż luksusowy apartament 2-pokojowy z projektantem powierzchni naprawy 60 m2 Apartam…
$274,554
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Khlok, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Khlok, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$244,230
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Mieszkanie 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 7
Mieszkanie jest gotowe, umeblowane i wyposażone, więc można wprowadzić się natychmiast po tr…
$100,604
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Mieszkanie 2 pokoi w Ban Sam Phraek, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Ban Sam Phraek, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 6/8
Przytulny apartament "pod klucz" 1 + 1 o powierzchni 30.72 metrów kwadratowych. na 6 piętrze…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$339,119
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Mieszkanie 2 pokoi w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$339,091
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 2/6
$174,376
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Mieszkanie 3 pokoi w Phuket City Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Phuket City Municipality, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 92 m²
Piętro 1/6
CHECK PROMOTIONAL OFFERS! My name is Leon, ask me your question, check availability and pric…
$358,608
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Mieszkanie 2 pokoi w Pattaya City, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pattaya City, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartament Premium w samym sercu Jomtien!Zensiri Residences Jomtien to elitarny kompleks mie…
$130,243
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 6/8
Na sprzeda? przytulny 2-pokojowy apartament z projektantem powierzchni naprawy 90 metrów kwa…
$326,613
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Mieszkanie 2 pokoi w Sakhu, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Sakhu, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 2
PRES- SPRZEDAŻ - Zamknięta sprzedaż. Gotowy do pełnego życiaTwój idealny apartament nad morz…
$110,347
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Kawalerka w Pattaya City, Tajlandia
Kawalerka
Pattaya City, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa oaza komfortu w sercu Pattaya!Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowych nieruchom…
$70,561
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Thalang, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Thalang, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$162,605
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
❗️3, 100,000🛏 1🚿 1 ванна🍳 ❄️ 🏖 🔒 🏊 1🏋️‍♂️ 🖥️ В она коворкинга🅿️
$99,383
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Mieszkanie 2 pokoi w Rawai, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Rawai, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$258,315
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Agencja
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Kawalerka 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$174,335
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Mieszkanie 2 pokoi w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Karon, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$289,573
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/6
🏝 Nieruchomość na sprzedaż w Phuket bezpośrednio od dewelopera - bez prowizji agenta!Momentu…
$212,287
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Liczba kondygnacji 8
Wyjątkowa okazja do inwestowania w stylowe i nowoczesne apartamenty w samym sercu Bang Tao, …
$103,509
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Phuket, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 7/7
Apartament w obszarze Laguna Phuket jest idealnym rozwiązaniem dla życia i inwestycji, który…
$213,405
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Agencja
UndersunEstate
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Mieszkanie 2 pokoi w Bangkok, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 16/46
🏙 BANGKOK CENTER PRIME PRIME 124; Thonglor Condominium Ready Ready 124; Korzystne nieruchomo…
$413,765
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Condo 2 pokoi w Phuket, Tajlandia
Condo 2 pokoi
Phuket, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 2/3
Gotowe rozwiązanie do życia lub inwestycji! Mieszkanie jest w pełni umeblowane i wyposażone …
$118,700
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UndersunEstate
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Mieszkanie 1 pokój w Choeng Thale, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Choeng Thale, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 6/7
Sprzedaję mieszkanie w najbardziej prestiżowej okolicy wyspy Phuket - Laguna.Apartament z je…
$208,000
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Kawalerka w Nong Prue, Tajlandia
Kawalerka
Nong Prue, Tajlandia
Powierzchnia 23 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$64,996
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Kawalerka w Phuket, Tajlandia
Kawalerka
Phuket, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Liczba kondygnacji 7
Atrakcyjna okazja inwestycyjna! Uzyskaj: od 6% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie…
$110,451
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Agencja
DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Karon, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Karon, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$220,940
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Mieszkanie 2 pokoi w Bangkok, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Bangkok, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 9/35
Apartament 1 + 1 o powierzchni 30 m kw., na 9 piętrze, w nowoczesnym apartamencie mieszkalny…
$121,000
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Kawalerka 1 pokój w Kamala, Tajlandia
Kawalerka 1 pokój
Kamala, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 5/7
🌴 Resortowy kompleks mieszkalny w pobliżu plaży KamalaNowoczesny rozwój mieszkalny zaledwie …
$117,126
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Typy nieruchomości w Tajlandia.

penthouse’y
condo
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Tajlandia

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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