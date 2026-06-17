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Mieszkania na sprzedaż w Na Kluea, Tajlandia

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242 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Nong Prue, Tajlandia
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Mieszkanie 1 pokój
Nong Prue, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$77,600
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Prywatny Raj - Pool View Condo na sprzedażOdkryj komfortowe miasto mieszkające w prywatnym r…
$51,528
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
1 Sypialnia 2 łazienki Jednostka połączona na sprzedaż w Wyndham Grand Residence Wongamat. D…
$399,045
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PLC Real Estate
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 2/20
Dwupokojowe mieszkanie w Wongamat Beach Siam Penthouse 3 jest kondominium nad morzem znajduj…
$195,243
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Ananya Beachfront CondominiumOne z najbardziej prestiżowych, nisko-wschodni rozwój plaży, po…
$477,090
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 7/8
Świetna opcja na inwestowanie! Nadaje się zarówno do stałego pobytu i wynajmu! Udaj z 8%! Je…
$125,262
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Agencja
DDA Real Estate
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TekceTekce
Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Riwiera Wongamat - 1 sypialnia Condominium na sprzedażDoświadczyć wysokiej skali życia w Riv…
$139,366
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż Palm Wongamat PattayaTo dobrze wyposażone studio apartament znajduj…
$113,155
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
The Cove Pattaya 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten wspaniały 1-sypialnia, 2-łazienkowe mieszkani…
$678,247
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 16/56
Raz Wongamat jest premium kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Wongamat Pattaya, któr…
$939,079
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Oszałamiające 2- Sypialnia Sea View Condo w zatoce w Wongamat, Pattaya - Luksusowe życie nad…
$846,847
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Mieszkanie 1 pokój w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/8
Dozwolone jest zakwaterowanie ze zwierzętami. Najbardziej popularną lokalizacją Pattaya jest…
$148,723
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Lumpini Ville Wong Amat - Oszałamiający widok na morze CondoDoświadczyć zapierające dech w p…
$84,983
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Na sprzedaż Park Beach Condo 1 Sypialnia Beachfront w Wongamat Pattaya Ten pensjonat przy pl…
$137,994
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Okazja inwestycyjna: Raz Wongamat - Nowa ikona North PattayaTa jednostka 11. piętra jest wyc…
$241,050
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
The Palm Wongamat: 2BR Beachfront Residence in Foreign NameWongamat Beach, Pattaya Nether124…
$745,441
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Palm Wongamat Beach Pattaya na sprzedaż Ten apartament znajduje się na 9. piętrze The Palm …
$108,396
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PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Riviera Wongamat 1 Sypialnia Condo na sprzedażDobrze zaprojektowane 1-pokojowe urządzenie zn…
$130,075
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PLC Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 117 m²
Piętro 6/8
Przestronny apartament z 3 sypialniami z widokiem na basen, z meblami i urządzeniami Klub Ro…
$221,928
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Condo na sprzedaż w Arom Wongamat PattayaTen luksusowy apartament w Arom Wongama…
$894,419
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PLC Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 151 m²
Piętro 4/8
Sanktuarium Wong Amat to szanowane mieszkanie z widokiem na morze w północnej Pattaya, 4 min…
$707,589
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Baan Plai Haad Condominium na sprzedaż na Na KlueaDoświadczyć resort-stylu wybrzeża życia w …
$161,045
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Po Wongamat 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten 1 Sypialnia, 1 Łazienka Condo jest dostępny na spr…
$208,445
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Nowoczesne Studio Condo na sprzedaż - Riwiera WongamatTen stylowy apartament oferuje doskona…
$108,365
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condominium w Baan Plai Haad Wong AmatTo dobrze zaprojektowane kondominium znajd…
$188,918
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Piętro 7/8
City Garden Tropicana to nowy kompleks apartamentowy w ekskluzywnej dzielnicy w północnej Pa…
$321,187
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Na Kluea, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 24/40
Riviera Wongamat Plaża to nowy luksusowy apartament high-rise od dewelopera The Riviera Grou…
$577,279
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Live the beachfront dream at The Palm Wongamat Beach, prestiżowy luksusowy condominium, poło…
$457,045
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Wongamat Tower Condo Studio na sprzedaż - Ten nowoczesny Studio, 1-łazienkowe mieszkanie ofe…
$123,881
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PLC Real Estate
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Condo w Na Kluea, Tajlandia
Condo
Na Kluea, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Po Pattaya Condo Studio na sprzedaż - Doświadczenie luksusowe miasto mieszka z tym w pełni u…
$139,366
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Agencja
PLC Real Estate
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