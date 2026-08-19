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Mieszkania na sprzedaż w Bang Sare, Tajlandia

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29 obiektów total found
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Le Beach Condo Bang Saray Sea View Condo na sprzedaż Le Beach Condo Bang Saray oferuje relak…
$69,901
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaApartament ten znajduje się w obsz…
$106,371
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Sea View Condo for Sale Delmare Bangsaray Ten apartament z widokiem na morze na sprzedaż w D…
$303,918
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$511,476
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in BangsareTo wspaniałe mieszkanie z dwoma sypialnia…
$287,850
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Na sprzedaż Del Mare Bangsaray Beachfront 3 Sypialnia Widok na morze Condominium Ten widok n…
$766,636
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TekceTekce
Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Sea Saran Condo Pattaya na sprzedaż Ocean View Corner Unit Rzadkie mieszkanie na rogu widok …
$106,371
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Econdo Bang Saray Condo na sprzedaż w pełni umeblowane Condo na sprzedaż w Econdo Bang Saray…
$197,547
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$179,312
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Studio Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaApartament ten znajduje się w obsz…
$122,996
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PLC Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Oszałamiający Ocean i City View Condo - 47 m2 na morzu i niebie PattayaTo pięknie prezentowa…
$87,870
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$544,013
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w …
$185,390
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 3/8
Umeblowany apartament z widokiem na morze w BREEZE BEACHSIDE!Przydział od właściciela!Ready-…
$73,204
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Agencja
DDA Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Sea View for Sale at Pure Sunset Na Jomtien PattayaTen apartament z widokiem na …
$427,333
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Pure Sunset - Studio Condominium na sprzedaż, Na Jomtien, PattayaDoświadczenie przy plaży na…
$91,996
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Agencja
PLC Real Estate
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Mieszkanie w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie
Bang Sare, Tajlandia
Nierywalizowany kontynent mieszkający z wyspą czuć w Sattahip, Tajlandia. Sea Zen 1 pokojowe…
$54,095
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Agencja
International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Bang Sare, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Bang Sare, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Piętro 2/8
50 metrów do morza w Bang Sare i kompaktowy format do życia lub wynajmu!Breeze 2 znajduje si…
$45,648
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Agencja
DDA Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Special 1 Sypialnia Condo na sprzedaż w Pure Sunset Na JomtienTo kondominium znajduje się w …
$255,291
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 Sypialnia Basen Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaTen basen znajduje się …
$604,797
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaTo kondominium znajduje się w…
$474,349
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
The Breeze Beachside 1 Sypialnia na sprzedaż - Ten uroczy 1-sypialnia, 1-łazienka apartament…
$71,231
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Agencja
PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Delmare Condominiums: Beachfront Living in BangsareTo wspaniałe mieszkanie z dwoma sypialnia…
$287,850
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Agencja
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 66 m²
Doświadcz zrównoważonego luksusu zaledwie 400 metrów od plaży z tym w pełni umeblowane 2-pok…
$242,370
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Doświadcz zrównoważonego luksusu zaledwie 400 metrów od plaży z tym w pełni umeblowane 1-pok…
$133,290
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2 Sypialnia Condo na sprzedaż na Pure Sunset Na Jomtien PattayaApartament ten znajduje się w…
$446,337
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PLC Real Estate
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Del Mare jest nabrzeże wznoszące się w spokojnej dzielnicy Bang Saray, przeznaczone dla tych…
$199,875
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kondominium na sprzedaż Bangsaray Beachfront Bangsaray Condominium Sprzedawane z najemcą (ni…
$182,724
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Condo w Bang Sare, Tajlandia
Condo
Bang Sare, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
SeaZen Condominium 1 Sypialnia na sprzedaż w Bang Saray SattahipPołożony w Bang Saray Sattah…
$51,101
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Agencja
PLC Real Estate
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