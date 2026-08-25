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Mieszkania na sprzedaż w Pa Tong, Tajlandia

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146 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 3/3
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it for: For seekers of luxurious accommodatio…
$551 086
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 184 m²
$558 464
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Mieszkanie w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie
Pa Tong, Tajlandia
Powierzchnia 35 m²
PAT4493 Ten luksusowy Condo położony w południowej części Patong, oferuje nowoczesne w pełn…
$159 187
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie
Pa Tong, Tajlandia
$306 877
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International real estate agency Habita
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj znakomitą inwestycję i możliwość stylu życia w samym sercu Patong z tym stylowym, zag…
$241 714
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Welcome to Tropical Heights Villas, an exclusive collection of modern villas nestled amidst …
$604 891
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 227 m²
PAT22895 Ten apartament to dobry mecz dla kupujących, którzy chcą pozostać blisko energii P…
$1,18M
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Mieszkanie 6 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 6 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 200 m²
Panoramiczne widoki na morze 124; Prywatny basen nieskończoności 124; Prime Lokalizacja plaż…
$2,27M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 184 m²
Podnieść swój styl życia w Bluepoint Condominiums, boutique low-rise rozwoju na wzgórzu Pato…
$1,16M
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Odkryj Podwyższone Wybrzeże życia w Niranda SeaviewWitamy w Nirandzie. Seaview, nowoczesny l…
$117 041
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Mieszkanie 5 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 5 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 5
Powierzchnia 462 m²
PAT7099 Położony w odległości 1,3 km spacerem od plaży Patong, willa ta oferuje wszystkie n…
$2,14M
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 2/3
Boutique Hilltop rezydencji tylko 24 apartamenty: Budynek A jest na etapie fundamentów, Budy…
$229 000
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/5
Ekstra kolekcja markowych luksusowych rezydencji znajduje się zaledwie 150 metrów od Patong Beach.
$306 000
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj ABOV Patong, premier od-planu rozwoju condominium oferujący markowe rezydencje w tętn…
$304 717
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Witamy w Tropical Heights Villas, ekskluzywnej kolekcji nowoczesnych willi wśród bujnej trop…
$604 891
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Mieszkanie 4 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 4 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 350 m²
PAT21801 Ta pięknie odnowiona willa w Patong oferuje wszystko, czego potrzebujesz do życia …
$701 035
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Odkryj znakomitą inwestycję i możliwość stylu życia w samym sercu Patong z tym stylowym, zag…
$241 714
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Mieszkanie 8 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 8 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Oszałamiające widoki Ocean 124; Prywatny basen nieskończoności 124; Premier Kalim Lokalizacj…
$4,24M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 125 m²
PAT7036 Ten apartament z dwoma sypialniami przynosi niesamowitą szansę, aby nigdy nie przes…
$306 129
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Penthouse 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Penthouse 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$529 477
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Mieszkanie 8 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 8 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Stunning Ocean Views | Private Infinity Pool | Prime Kalim Location Experience luxury coasta…
$4,24M
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Mieszkanie 8 pokojów w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 8 pokojów
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 8
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 600 m²
Oszałamiające widoki Ocean 124; Prywatny basen nieskończoności 124; Premier Kalim Lokalizacj…
$4,24M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Powierzchnia 294 m²
PAT6507 Luksusowa willa znajduje się w słynnej okolicy wyspy - Patong. Ośrodek otoczony jes…
$1,00M
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Mieszkanie w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie
Pa Tong, Tajlandia
Powierzchnia 450 m²
PAT4819 Na skraju prywatnego półwyspu willa z wdziękiem oferuje luksusowy elegancki design,…
$1,01M
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Odkryj ABOV Patong, premier od-planu rozwoju condominium oferujący markowe rezydencje w tętn…
$304 717
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Mieszkanie 3 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 3
Powierzchnia 329 m²
PAT7070 Wyjątkowy wygląd tej willi sprawił, że jej projekt otrzymał nagrodę. Jeśli chcesz z…
$2,42M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
PAT22671 Odkryj wyjątkową okazję do posiadania pięknie zaprojektowanej willi z basenem z wi…
$1,01M
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Mieszkanie 2 pokoi w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 128 m²
PAT22672 Wejdź w świat inteligentnych nieruchomości inwestując z tej wyjątkowej możliwości …
$107 145
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Odkryj fantastyczną okazję do posiadania zagranicznych darmowych kondominium w Phuket, ideal…
$151 147
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Mieszkanie 1 pokój w Pa Tong, Tajlandia
Mieszkanie 1 pokój
Pa Tong, Tajlandia
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Discover a fantastic opportunity to own a foreign freehold condominium in Phuket, ideally lo…
$151 147
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