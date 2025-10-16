Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Khu Khot Town Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia

5 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 4/8
$71,355
Kawalerka w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Kawalerka
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 23 m²
Piętro 4/8
$56,219
Mieszkanie 3 pokoi w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 46 m²
Piętro 4/8
$112,130
Mieszkanie 2 pokoi w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 2 pokoi
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 4/8
$91,743
Mieszkanie 3 pokoi w Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Mieszkanie 3 pokoi
Khu Khot Town Municipality, Tajlandia
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/8
$155,994
