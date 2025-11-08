Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Walencja
  4. Komercyjne
  5. Nieruchomości inwestycyjne

Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Walencja, Hiszpania

11 obiektów total found
Nieruchomości inwestycyjne 1 000 m² w Ayora, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 1 000 m²
Ayora, Hiszpania
Powierzchnia 1 000 m²
Area: 150 ha (m) Private house: 400 m2 (WKLV themselves detached house for invited) Bedroom…
$889,852
$889,852
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m² w Utiel, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 3 000 m²
Utiel, Hiszpania
Powierzchnia 3 000 m²
La empresa consta de 1 instalación fotovoltaica fija de 35 kW. La instalación está ubicada e…
$249,959
$249,959
Nieruchomości inwestycyjne w Manises, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne
Manises, Hiszpania
Geriatric centre is located just 15 minutes from the capital and 20 min from the internation…
$1,40M
$1,40M
Nieruchomości inwestycyjne w Alberic, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne
Alberic, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Stacja benzynowa na sprzedaż. Znajduje się w mieście w Walencji. Roczny obrót wynosi 3 300 0…
$1,10M
$1,10M
Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m² w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 1 400 m²
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Liczba łazienek 58
Powierzchnia 1 400 m²
Rezydencja sprzedaje studentom tylko 300 m uniwersytetów, z czego 58 pokoi 3 jest dla minusv…
$749,876
$749,876
Nieruchomości inwestycyjne 16 000 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 16 000 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 16 000 m²
Centrum geriatryczne w prowincji Alicante wylało się teraz, a nie leg & # 243; do zainicjowa…
$12,00M
$12,00M
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES w el Castellar lOliveral, Hiszpania
CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES
el Castellar lOliveral, Hiszpania
Powierzchnia 1 358 m²
UNIQUE INVESTMENT IN SPAIN: CREMATORIUM + 3 FUNERAL SERVICE AGENCIES Price: €2,300,000 + …
$2,68M
$2,68M
Nieruchomości inwestycyjne 641 m² w lEliana, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 641 m²
lEliana, Hiszpania
Sypialnie 21
Powierzchnia 641 m²
Club for men for sale in Alterne near Valencia capital
$499,917
$499,917
Nieruchomości inwestycyjne 3 545 m² w Cullera, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 3 545 m²
Cullera, Hiszpania
Powierzchnia 3 545 m²
Residencia con la máxima capacidad de 477 personas y una superficie de 3545,35m2, 98 habitac…
$8,20M
$8,20M
Nieruchomości inwestycyjne 1 840 m² w Alicante, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne 1 840 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 840 m²
Są sprzedawane jako procent 20 mieszkań w środku Alicante, ponad 20 garaży wszystkiego wynaj…
$1,75M
$1,75M
Nieruchomości inwestycyjne w Lliria, Hiszpania
Nieruchomości inwestycyjne
Lliria, Hiszpania
Petrol station for sale. It´s situted near Valencia. Annual sales are 1,850,000 liters. Ther…
$1,10M
$1,10M
