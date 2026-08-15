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Domy nad morzem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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5 obiektów total found
Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa pod klucz z prywatnym basenem, dużym tarasem i przepięknym widokiem położo…
$1,85M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami nad morzem na plażach Orihuela. Duża luksusowa willa z 4 syp…
$1,03M
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Szeregowiec w Torrevieja, Hiszpania
Szeregowiec
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Przestronny odnowiony dwór z 3 sypialniami i widokiem na morze w pobliżu La Mata. Przestronn…
$406,802
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Willa w La Mata, Hiszpania
Willa
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 438 m²
Willa z 5 sypialniami i prywatnym basenem w La Mata. Oddzielona willa z 5 sypialniami w La M…
$1,36M
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Bungalow w Torrevieja, Hiszpania
Bungalow
Torrevieja, Hiszpania
Powierzchnia 179 m²
Luksusowe apartamenty z 2 sypialniami w Torrevieja na Costa Blanca oferują połączenie nowocz…
$301,509
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