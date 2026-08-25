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Mieszkania na sprzedaż w la Selva, Hiszpania

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Lloret de Mar
23
Blanes
4
Tossa de Mar
3
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30 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Oferujemy przytulny i nowocześnie wyposażony dwupoziomowy apartament (ático dúplex) w mieści…
$367 905
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Jasny apartament w Lloret de Mar - z widokiem na morze.Powierzchnia: 165 m2Lokalizacja: Llor…
$692 431
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$366 026
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Wyjątkowa oferta: Jasny, zwrócony na południe, w pełni otwarty apartament w Lloret de Mar, z…
$410 497
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Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Apartament z otwartym widokiem, basen i garaż w kompleksie mieszkalnym - Llore de MarJasny a…
$325 236
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Przedstawiamy do Państwa uwagi ten przytulny dwupoziomowy penthouse w Fenals, jeden z najbar…
$319 304
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Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Apartament z tarasem w kompleksie z basenem w BlanesApartament na sprzeda ¿w kompleksie mies…
$219 961
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Mieszkanie 2 pokoi w Blanes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Blanes, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Apartament na pierwszym piętrze w pobliżu plaży w BlanesTen parter apartament oferuje doskon…
$334 377
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Przestronny i jasny apartament z widokiem i tarasem w pobliżu plaży Fenals!Oferujemy na sprz…
$389 204
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Jasny apartament z tarasem w okolicy Fenals, zaledwie kilka kroków od plaży w Lloret de Mare…
$325 236
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Mieszkanie 1 pokój w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Apartament z jedną sypialnią na sprzedaż w Lloret de Mar to spokojna okolica, idealna na wak…
$117 443
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Apartament w obszarze Fenals Lloret de Mar.Położony w cichej lokalizacji z widokiem na ogród…
$451 840
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Apartament po renowacji w obszarze Fenals Lloret de Mar.Powierzchnia 74 metrów kwadratowych.…
$278 833
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de MarOdkryj nasz ekskluzywny kompleks mieszkalny …
$300 177
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Odkryj Costa Brava z nowego domu w Lloret de Mar Odkryj nasz ekskluzywny projekt 58 nowych d…
$299 271
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Mieszkanie 4 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
BEAUTIFUL 3 BEDROOMS FLAT WITH PARKING IN THE CENTER OF TOSSA DE MAR  Wonderful opportuni…
$319 923
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Mieszkanie 1 pokój w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 4
BEAUTIFUL APARTMENT WITH SWIMMING POOL IN FENALS, LLORET DE MAR  This fantastic apartment…
$176 546
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Mieszkanie 4 pokoi w Tossa de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Tossa de Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
BEAUTIFUL APARTMENT WITH ONE OF THE BEST FRONT SEA VIEWS OF THE WHOLE COSTA BRAVA  This f…
$597 827
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
PIĘKNA 3 PÓŹNIEJUrocze mieszkanie jeden krok od wszystkich usług, sklepów i plaży w samym se…
$196 073
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 4
BEAUTIFUL 3 BEDROOM FLAT, FULLY RENOVATED IN FENALS, LLORET DE MAR  This charming apartme…
$273 914
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Apartament 2 minuty od plaży z licencją turystyczną w Fenals, Lloret de Mar. Apartament 63 m…
$244 001
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Apartament z widokiem na morze czołowe w nowym kompleksie mieszkalnym w miejscowości Lloret …
$871 433
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Mieszkanie 1 pokój w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1
Wyjątkowy projekt w Hiszpanii to kompleks apartamentów premium w Katalonii, który działa pod…
$335 792
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Mieszkanie 5 pokojów w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Canyelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 273 m²
This beautiful apartment is located on the seafront in the town of Lloret de Mar. It has …
$858 697
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Mieszkanie 4 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Apartament w pierwszej linii morza w miejscowości Lloret de Mar na Costa Brava. Odległość od…
$1,03M
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Mieszkanie 2 pokoi w Canyelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Canyelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Wyjątkowa okazja! Oferujemy ten luksusowy apartament w samym sercu Lloret de Mar, z najbardz…
$650 670
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Mieszkanie 2 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
$244 001
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Mieszkanie 1 pokój w Tossa de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Tossa de Mar, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piękny apartament typu loft- style z licencją turystyczną w samym sercu Tossa de Mara.Składa…
$244 001
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Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Blanes, Hiszpania
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Blanes, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 206 m²
Piętro 2
LARGE RECENTLY BUILT 5-BEDROOM DUPLEX WITH POOL AND A LARGE TERRACE, IN BLANES  It is a g…
$453 261
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Mieszkanie 3 pokoi w Lloret de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Lloret de Mar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 2
FANTASTIC LARGE FLAT, WITH 3 BEDROOMS, SWIMMING POOL AND COMPLETELY RENOVATED IN FENALS, LLO…
$273 914
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Typy nieruchomości w la Selva.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Selva, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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