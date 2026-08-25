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Wille na sprzedaż w Arona, Hiszpania

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9 obiektów total found
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypiętrowa modna willa na sprzedaż w Los Christianos.  Całkowita powierzchnia wynosi 335 m…
$670 615
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Willa w El Bebedero, Hiszpania
Willa
El Bebedero, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Na sprzedaż znajduje się luksusowa willa z widokiem na ocean i wulkan Teide położony w połud…
$583 143
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 253 m²
W sprzedaży znajduje się oddzielna willa położona w dzielnicy Valle San Lorenzo, gmina Arona…
$688 109
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 545 m²
Nowoczesny narożna willa znajduje się w jednej z najlepszych rezydencji miasta Los Cristiano…
$1,03M
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 140 m²
Klimatyzacja, Ogród, Taras, Parking, Prywatny basen, Wspólny basen
$1,79M
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Willa w Arona, Hiszpania
Willa
Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Located in one of the most exclusive and peaceful residential areas of Chayofa, just a few m…
$922 513
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Willa 4 pokoi w Palm Mar Arona, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Palm Mar Arona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piękna willa na sprzedaż w Palm Mar na południu Teneryfy, niedawno odnowiona i bardzo stylow…
$613 724
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Willa w Palm Mar Arona, Hiszpania
Willa
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 210 m²
Piękna willa z zapierającymi dech w piersiach widokami na ocean w pobliżu rezerwatu przyrody…
$980 863
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Willa w Palm Mar Arona, Hiszpania
Willa
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Villa with Stage-by-Stage Completion (Under Contract with the Seller) in the picturesque are…
$2,03M
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