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Wille na sprzedaż w San Miguel de Abona, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Wspaniały willa z własnym basenem i ogrodem. Położony na południowym wybrzeżu Teneryfy w Gol…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Mamy przyjemność zaoferować na sprzedaż unikalną willę otoczoną ogrodami i na pierwszej lini…
$3,43M
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Willa 5 pokojów w Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Urbanizacion El Guincho, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
Willa na sprzedaż z prywatnym basenem i ogrodem z widokiem na ocean i pole golfowe. Willa zn…
$909,627
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