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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Murcja, Hiszpania

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Murcia
6
Los Alcazares
100
San Pedro del Pinatar
57
Torre-Pacheco
47
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23 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami wspólnymi, dużym tarasem na dachu z ni…
$344,490
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 174 m²
Piętro 3/3
Fantastyczny penthouse przy plaży ze wspólnym basenem i widokiem na jezioro w luksusowej zam…
$577,318
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Piętro 1
Piękny bliźniaczek na najwyższym piętrze z prywatnym tarasem na dachu, imponującym widokiem …
$308,095
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Penthouse 3 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 1/2
Elegancki bliźniak na najwyższym piętrze z tarasem na dachu, położony w ośrodku z lagunami p…
$276,704
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/2
Niesamowity penthouse z tarasem na dachu, dostęp do basenów i widokiem na morze, położony bl…
$371,034
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 2/2
Wspaniały penthouse z przestronnym prywatnym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze …
$430,100
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 4 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 4/4
Piękny, duży penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenami zewnętrznymi i prywatnym pa…
$334,830
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Piętro 2/2
Olśniewający penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenami i widokiem na morze w uprzy…
$482,732
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 136 m²
Piętro 2/2
Urzekający penthouse z umeblowaną kuchnią, basenami oazy, przestronnym tarasem na dachu z pa…
$322,377
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$428,238
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 4/4
Niesamowite apartament na penthousie z pięknym widokiem na morze, prywatnym balkonem i basen…
$244,203
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 1/1
Atrakcyjny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu i kortami do padl…
$323,946
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Aguilas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Aguilas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/3
Oszałamiający penthouse z dużym tarasem na dachu, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym …
$345,299
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Fantastyczny penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, widokiem na morze i basenami, …
$820,943
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Javier, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Javier, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 4
Niesamowity penthouse z dużym tarasem na dachu i wspólnym basenem położony blisko plaży T…
$311,675
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/2
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu i kortami do padla, położony w ośrodku golfowym…
$311,219
VAT
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Penthouse 2 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 104 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywny penthouse z tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położony na turystycznym te…
$433,927
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 1
Luksusowy penthouse na plaży z prywatnym tarasem na dachu, zapierający dech w piersiach wido…
$949,948
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Torre-Pacheco, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Torre-Pacheco, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3
Oszałamiający penthouse z tarasem na dachu, basenem społecznościowym i terenami zielonymi w …
$457,814
VAT
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Penthouse 4 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Piętro 4/4
Wspaniały penthouse z zachwycającym widokiem na morze, tarasem na dachu i prywatnym basenem,…
$1,05M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Piętro 2/2
Piękny, nowoczesny penthouse z tarasem, basenem wspólnym, położony w uprzywilejowanej okolic…
$306,273
VAT
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Penthouse 3 pokoi w San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Pedro del Pinatar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 1/1
Urocze mieszkanie na najwyższym piętrze z prywatnym basenem, tarasem na dachu i parkingiem, …
$376,115
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Los Alcazares, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Los Alcazares, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Piętro 4/4
Penthouse gotowy do klucza dla turystów, prywatny taras na dachu i niesamowity widok na morz…
$478,349
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Murcja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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