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Domy nad morzem na sprzedaż w Orihuela, Hiszpania

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wille
356
dom drewniany w stylu górskim
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bungalow
67
szeregowcy
89
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12 obiektów total found
Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Willa z trzema sypialniami w Cabo Roig
$1,03M
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Bliźniak 3 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 90 m²
Odkryj ten spektakularny, nowo odnowiony duplex, który łączy nowoczesny styl i komfort w upr…
$227,871
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Willa w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Willa
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 800 m²
Oddzielona willa w Dehesa de Campoamor. Oddzielona willa z dużym ogrodem, garażem i prywatny…
$1,28M
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Szeregowiec
Dehesa de Campoamor, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Dom z 4 sypialniami z widokiem na morze w Campoamor. Przestronny dom z czterema piętrami, 4 …
$928,936
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Nowoczesna willa z prywatnym ogrodem, basenem i garażem w Las Colinas Golf. Nowoczesny luksu…
$2,91M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 306 m²
Oddzielona willa z 5 sypialniami i widokiem na morze w La Zenia. Piękna luksusowa willa kilk…
$1,74M
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Willa 6 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 329 m²
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami i Basenem Zlokalizowana przy Plaży w La Zenia La Zenia, j…
$1,49M
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Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Fantastyczne Wolnostojące Wille z 3, 4 Sypialniami Zlokalizowne przy Plaży w Alicante Odkryj…
$1,38M
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Willa 5 pokojów w Orihuela, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 490 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna gotowa na klucz i umeblowana willa z basenem, tarasem na dachu i niesamowitym widok…
$1,71M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 220 m²
Luxury detached villa overlooking the sea in Orihuela Costa . 6 bedrooms luxury detached vil…
$1,86M
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Willa 4 pokoi w Orihuela, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Orihuela, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Fantastyczne Wolnostojące Wille z 3, 4 Sypialniami Zlokalizowne przy Plaży w Alicante Odkryj…
$1,15M
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Willa w Orihuela, Hiszpania
Willa
Orihuela, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 600 m²
Luksusowa willa nad morzem w Cabo Roig. Ta luksusowa willa na plaży drugiej linii z 7 sy…
$2,33M
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