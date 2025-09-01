Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty w Kompleksie Blisko Lotniska w Santa Eulàlia

Nowoczesne Apartamenty z Balkonami i Tarasami w Santa Eulàlia

Obszar Hospitalet de Llobregat jest tętniącą życiem, dobrze rozwiniętą dzielnicą, oferującą parki, miejsca kulturalne, obiekty sportowe oraz wiele usług, takich jak restauracje, centra handlowe i opieka zdrowotna. Jest dobrze skomunikowana z transportem publicznym, co ułatwia podróżowanie po Barcelonie i okolicach.

Apartamenty na sprzedaż w Santa Eulàlia znajdują się w Hospitalet de Llobregat, 100 m od stacji transportu publicznego, 800 m od centrum handlowego Gran Via 2 oraz 9,7 km od lotniska Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Wokół znajdują się wszystkie niezbędne udogodnienia, takie jak sklepy, szkoły i parki.

Budynek ma kilka kondygnacji i oferuje miejsca parkingowe, pomieszczenia do przechowywania oraz tarasy. Apartamenty są nowoczesne, dobrze zaprojektowane i wykonane z wysokiej jakości materiałów. Do ich ogrzewania i chłodzenia wykorzystano energooszczędny system aerotermalny.

Apartamenty wyposażone są w otwartą kuchnię z urządzeniami w zabudowie, łazienkę en-suite, balkon oraz stylowe wykończenia w całym mieszkaniu.

BCN-00017