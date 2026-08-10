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Wille z basenem na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
45
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22 obiekty total found
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,87M
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy luksusowa willa z przepięknym widokiem na morze, basenem, siłownią i gorącą r…
$2,27M
VAT
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 408 m²
Odkryj willę Nerea, nowoczesna, niezależna willa położona w Marbesa, jednym z najbardziej wy…
$3,59M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 613 m²
Villa Cefeo jest nowoczesną willą zaprojektowaną przez architekturę, znajdującą się w jednym…
$5,17M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 854 m²
Wake up to frontline golf widoki w La Cerquilla, Nueva Andalucía, gdzie śródziemnomorskie św…
$10,29M
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Willa 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna nowoczesna willa z przepięknym panoramicznym widokiem na morze, basenem bez kraw…
$3,28M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Pobudka do nieprzerwanych widoków na golfa, sylwetka góry La Concha i spokój, że tylko front…
$6,97M
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 586 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna wysokiej klasy willa z tarasami, wspaniałym widokiem na morze, prywatnym basenem…
$1,98M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 925 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna, luksusowa, nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi i widokiem na morze, p…
$3,61M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 455 m²
Budzić się do nieprzerwanych widoki na golf, kompletna prywatność i jeden z Nueva Andalucía …
$6,85M
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Willa 9 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 837 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy przestronna elitarna willa z basenem xxl infinity i niesamowitym widokiem na …
$4,13M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy luksusowa willa z prywatnym basenem, widokiem na morze, siłownią i strefą roz…
$6,68M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 696 m²
Casa Cazorla to luksusowa willa modern-design zbudowana z charakterystyczną jakością Casas F…
$6,82M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 390 m²
Niektóre decyzje są podejmowane nie tylko z logiką, ale z jasną wizją życia chcesz żyć. Auri…
$5,64M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 539 m²
Wkroczyć w wolniejsze tempo życia zaledwie kilka minut od centrum Marbelli, gdzie współczesn…
$5,80M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 616 m²
Pobudka do panoramicznych widoki na morze, naturalne światło i pełna prywatność w jednym z n…
$7,55M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 693 m²
Liczba kondygnacji 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Willa w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Willa
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 2
Un desarrollo contemporáneo de 9 villas de lujo ubicado en la Nueva Milla de Oro entre Marbe…
$2,46M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Rented for long term Magnificent villa of 603 m², located on a plot of 1,100 m² with a moder…
$3,95M
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
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