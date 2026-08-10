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Wille nad morzem na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
45
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20 obiektów total found
Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 342 m²
Pobudka na plaży Elviria, Marbella East, zaledwie 50 metrów od Morza Śródziemnego, z widokie…
$2,87M
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy luksusowa willa z przepięknym widokiem na morze, basenem, siłownią i gorącą r…
$2,27M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 408 m²
Odkryj willę Nerea, nowoczesna, niezależna willa położona w Marbesa, jednym z najbardziej wy…
$3,59M
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Willa 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna nowoczesna willa z przepięknym panoramicznym widokiem na morze, basenem bez kraw…
$3,28M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 615 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojące Wille z Prywatnymi Basenami i Ogrodami w Prestiżowej Lokalizacji w Marbelli Wil…
$7,56M
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Willa 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 003 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Prywatnymi Windami na Ekskluzywnym Zamkniętym Osiedlu w Marbelli Projekt t…
$8,09M
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Willa 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 546 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$6,51M
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 925 m²
Liczba kondygnacji 1
Ekskluzywna, luksusowa, nowoczesna willa z dużym basenem bez krawędzi i widokiem na morze, p…
$3,61M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 7 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 701 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowe Wille z Widokiem na Morze i Góry w Zamknietym Kompleksie z Udogodnieniami Resortow…
$12,78M
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 408 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z 4 Sypialniami, Przestronnymi Pomieszczeniami Użytkowymi i Widokiem na Morze w Marbel…
$6,47M
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Willa 9 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 837 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy przestronna elitarna willa z basenem xxl infinity i niesamowitym widokiem na …
$4,13M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 445 m²
Liczba kondygnacji 2
Wysokiej klasy luksusowa willa z prywatnym basenem, widokiem na morze, siłownią i strefą roz…
$6,68M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 683 m²
Liczba kondygnacji 2
Duża willa typu deluxe w Marbelli z basenem, windą i tarasem na dachu z niesamowitym panoram…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 455 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille przy Plaży z Materiałami Premium w Popularnej Okolicy Marbelli Wille położone są w Mar…
$4,00M
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Willa 6 pokojów w Marbella, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 859 m²
Wolnostojące Wille z Widokiem na Pole Golfowe i Morze w Marbelli Wolnostojące wille znajdują…
$6,98M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 616 m²
Pobudka do panoramicznych widoki na morze, naturalne światło i pełna prywatność w jednym z n…
$7,55M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Liczba kondygnacji 2
Breathtaking opulent newly built Villa located in one of the most exclusive residential comm…
$13,61M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 1
A magnificent 4-bedroom villa located in an exclusive beachfront location in Marbella East. …
Cena na zgłoszenie
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 693 m²
Liczba kondygnacji 3
Nueva residencia de lujo en el corazón de la Milla de Oro, Marbella, España. El complejo res…
$7,61M
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Willa w Marbella, Hiszpania
Willa
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 3
First line of the sea, Golden Mile, Marbella. New fully finished project, right on the Golde…
$3,36M
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Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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