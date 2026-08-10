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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
647
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30 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe mieszkanie na parterze z basenem w stylu resortowym, spa i przestrzeniami towarzyski…
$580,734
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Elegancki, nowo wybudowany, umeblowany apartament na parterze z luksusowym wykończeniem, sił…
$648,144
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Ikoniczny, gotowy penthouse z widokiem na morze, rozległym tarasem i tropikalnymi ogrodami, …
$785,961
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4/4
Luksusowy penthouse z ogromnym tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basenem, p…
$1,74M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Urokliwy apartament położony w luksusowym kurorcie z siłownią na podwyższonym poziomie, podg…
$912,186
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 154 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy apartament z tarasem i niesamowitymi widokami, położony w luksusowym osiedlu …
$783,965
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 587 m²
Piętro 2/3
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$4,99M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowy apartament na parterze z kultowym widokiem, położony w eleganckim kurorcie z centr…
$970,790
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/3
Wspaniały penthouse bliźniaków z zachwycającym widokiem na morze, tarasem na dachu i światow…
$1,47M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piękny, gotowy do zamieszkania apartament na parterze z słonecznymi wnętrzami, basenami w st…
$570,260
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, gotowy do zamieszkania penthouse z tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na…
$1,35M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1
Luksusowe, nowo wybudowane apartamenty z światowej klasy siłownią, designerską kuchnią i pan…
$704,856
VAT
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Mieszkanie 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Piętro 1/3
Przestronny, wysokiej klasy dwupoziomowy dom na parterze z tarasem, dużym ogrodem, prywatnym…
$1,43M
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/5
Fantastyczne mieszkanie z przepięknym widokiem na morze, krytym podgrzewanym basenem i centr…
$714,725
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 168 m²
Piętro 4
Wspaniały penthouse z tarasem i urzekającymi widokami na morze w ośrodku oferuje baseny na z…
$937,493
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 3
Elegancki apartament z salonem dla mieszkańców, siłownią i zagospodarowanym terenem, położon…
$729,699
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Znakomite mieszkanie na parterze z zapierającym dech widokiem na morze, światowej klasy siło…
$757,521
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Gotowy do klucza wysokiej klasy apartament na parterze z dużym ogrodem, wspólnym basenem i w…
$1,33M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Piętro 2
Luksusowy, gotowy do zamieszkania apartament z zachwycającym widokiem na morze, basenami i z…
$835,642
VAT
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 1/2
Luksusowy apartament z zachwycającym widokiem na morze, dostępem do klubu towarzyskiego oraz…
$796,666
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 274 m²
Piętro 2/2
Nowo wybudowany luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, panoramicznymi widokami i wspó…
$1,12M
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/4
Luksusowe mieszkanie na średnim piętrze z basenem z wodą morską, prywatnym tarasem i zaplecz…
$835,661
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w ekskluzywnym budynku z siłownią, krytym basenem i wido…
$2,80M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 458 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$1,38M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3
Stylowy, gotowy penthouse z panoramicznymi widokami na góry, wykwintnymi przestrzeniami towa…
$648,521
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Piętro 2/3
Wspaniały apartament na środkowym piętrze z basenem ze słoną wodą, tarasem z widokiem na mor…
$679,263
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Penthouse
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Piętro 5/5
¡Excelente ubicación! Áticos modernos con un diseño exquisito 10 minut w Puerto Banús, Marbe…
$1,01M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Dupleks ogrodowy pierwszej linii w prestiżowej urbanizacji, Puerto Banus Marbella. Wychodząc…
$2,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
AVAILABLE FROM FEBRUARY 2022 Alminar de Marbella is the best example of adaptation to a uniq…
$494,918
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Typy nieruchomości w Marbella.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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