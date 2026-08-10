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Mieszkania w górach na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
647
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53 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
Miejskie Zrównoważone Nieruchomości z Dużymi Tarasami w San Pedro w Marbelli Te nowe nieruch…
$542,090
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe mieszkanie na parterze z basenem w stylu resortowym, spa i przestrzeniami towarzyski…
$580,734
VAT
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Elegancki, nowo wybudowany, umeblowany apartament na parterze z luksusowym wykończeniem, sił…
$648,144
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Ikoniczny, gotowy penthouse z widokiem na morze, rozległym tarasem i tropikalnymi ogrodami, …
$785,961
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4/4
Luksusowy penthouse z ogromnym tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basenem, p…
$1,74M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$686,116
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Dachu w Marbelli Apartamenty znajdują się w dzielnicy …
$571,373
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowo Wybudowane Apartamenty w Luksusowym Kompleksie Blisko Centrum Marbelli Apartamenty znaj…
$1,33M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Dachu w Marbelli Apartamenty znajdują się w dzielnicy …
$519,430
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Urokliwy apartament położony w luksusowym kurorcie z siłownią na podwyższonym poziomie, podg…
$912,186
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Miejskie Zrównoważone Nieruchomości z Dużymi Tarasami w San Pedro w Marbelli Te nowe nieruch…
$702,752
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,41M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,05M
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Golfowe w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Marbelli Apartamenty znajdują s…
$1,77M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 438 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem przy Polu Golfowym w Marbelli…
$2,08M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piękny, gotowy do zamieszkania apartament na parterze z słonecznymi wnętrzami, basenami w st…
$570,260
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Stylowe nieruchomości blisko udogodnień w Marbelli Nieruchomości znajdują się w kompleksie w…
$529,334
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, gotowy do zamieszkania penthouse z tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na…
$1,35M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Golfowe w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Marbelli Apartamenty znajdują s…
$971,301
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1
Luksusowe, nowo wybudowane apartamenty z światowej klasy siłownią, designerską kuchnią i pan…
$704,856
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 8 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 8 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Piętro 1/3
Przestronny, wysokiej klasy dwupoziomowy dom na parterze z tarasem, dużym ogrodem, prywatnym…
$1,43M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$875,231
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 757 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Klasy Apartamenty z Przestronnymi Tarasami przy Golden Mile w Marbelli Ta nowa inwe…
$6,18M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Liczba kondygnacji 4
Miejskie Zrównoważone Nieruchomości z Dużymi Tarasami w San Pedro w Marbelli Te nowe nieruch…
$1,05M
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Dachu w Marbelli Apartamenty znajdują się w dzielnicy …
$600,230
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$895,987
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$727,629
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$3,41M
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty w Kompleksie z Basenem na Dachu w Marbelli Apartamenty znajdują się w dzielnicy …
$546,593
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Typy nieruchomości w Marbella.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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