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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Marbella, Hiszpania

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San Pedro Alcantara
647
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67 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Elegancki, nowo wybudowany, umeblowany apartament na parterze z luksusowym wykończeniem, sił…
$648,144
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Ikoniczny, gotowy penthouse z widokiem na morze, rozległym tarasem i tropikalnymi ogrodami, …
$785,961
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Piętro 4/4
Luksusowy penthouse z ogromnym tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basenem, p…
$1,74M
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$686,116
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowo Wybudowane Apartamenty w Luksusowym Kompleksie Blisko Centrum Marbelli Apartamenty znaj…
$1,33M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,08M
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 1
Urokliwy apartament położony w luksusowym kurorcie z siłownią na podwyższonym poziomie, podg…
$912,186
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
Nowoczesne, Nowo Wybudowane Apartamenty w Jednym z Najbardziej Ekskluzywnych Regionów Golfow…
$835,721
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,41M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Zachwycające Apartamenty Blisko Plaży w San Pedro de Alcántara, Marbella Ta inwestycja zloka…
$852,266
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 5
Eleganckie Nieruchomości w Pożądanej Okolicy 1 km od Plaży w Marbelli w Hiszpanii Te wyjątko…
$1,05M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 164 m²
Apartamenty Golfowe z Pięknymi Widokami w Butikowym Kompleksie w Marbelli Apartamenty znajdu…
$1,33M
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Golfowe w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Marbelli Apartamenty znajdują s…
$1,77M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,40M
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Apartament w Kompleksie z Basenami w Sercu Natury we Wschodniej Marbelli Marbella to jeden z…
$966,708
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 587 m²
Piętro 2/3
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$4,99M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowoczesne, Nowo Wybudowane Apartamenty w Jednym z Najbardziej Ekskluzywnych Regionów Golfow…
$921,927
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Mieszkanie 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyjątkowe Apartamenty i Penthouse’y w Nueva Andalucía, Marbella Ten ekskluzywny kompleks zna…
$1,54M
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/3
Wspaniały penthouse bliźniaków z zachwycającym widokiem na morze, tarasem na dachu i światow…
$1,47M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 438 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Apartamenty z 3 Sypialniami i Panoramicznym Widokiem przy Polu Golfowym w Marbelli…
$2,08M
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piękny, gotowy do zamieszkania apartament na parterze z słonecznymi wnętrzami, basenami w st…
$570,260
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Stylowe nieruchomości blisko udogodnień w Marbelli Nieruchomości znajdują się w kompleksie w…
$529,334
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, gotowy do zamieszkania penthouse z tarasem na dachu i zachwycającym widokiem na…
$1,35M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty Golfowe w Kompleksie z Bogatymi Udogodnieniami w Marbelli Apartamenty znajdują s…
$971,301
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1
Luksusowe, nowo wybudowane apartamenty z światowej klasy siłownią, designerską kuchnią i pan…
$704,856
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 4
Nieruchomości w Stylu Śródziemnomorskim w Pełni Wykończone z Wspaniałym Widokiem na Morze w …
$615,119
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Mieszkanie 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$875,231
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/5
Fantastyczne mieszkanie z przepięknym widokiem na morze, krytym podgrzewanym basenem i centr…
$714,725
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 757 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Klasy Apartamenty z Przestronnymi Tarasami przy Golden Mile w Marbelli Ta nowa inwe…
$6,18M
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Typy nieruchomości w Marbella.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Marbella, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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