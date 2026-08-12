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Penthouse w górach na Sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
71
Estepona
134
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
62
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132 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty przy Polu Golfowym z Dużymi Tarasami w Mijas Apartamenty znajdują się w bardzo p…
$737,369
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Penthouse 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Esteponie Apar…
$646,772
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Piętro 2/3
Mieszkania w Ekskluzywnym Kompleksie z Rozległymi Ogrodami Tropikalnymi w Esteponie Mieszkan…
$1,25M
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Prestiżowe Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Mijas, Malaga Mijas to jedno z najbardziej…
$562,661
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Liczba kondygnacji 4
Wysokiej Jakości Apartamenty w Popularnej Dzielnicy Mieszkalnej w Fuengirola Projekt ten zlo…
$832,258
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Liczba kondygnacji 4
Stylowe mieszkania przy plaży w Fuengirola Costa del Sol Fuengirola to lubiany cel turystycz…
$1,97M
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Domy z Widokiem na Morze Zlokalizowane Blisko Plaży w Fuengiroli Położone między Benalmádeną…
$838,713
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 296 m²
Śródziemnomorskie Domy z Udogodnieniami w Stylu Resortowym w Zachodniej Części Marbella Marb…
$3,41M
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Penthouse 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 3
Wysokiej Jakości Apartamenty z Widokiem na Pole Golfowe i Nowoczesną Architekturą w Casares …
$495,557
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Nowoczesne Apartamenty z Widokiem na Morze i Góry w Spokojnej Okolicy Mijas Mijas to jedna z…
$814,169
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowe Apartamenty z Pięknym Widokiem na Morze w Mijas Malaga Mijas, położone w południow…
$1,53M
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Penthouse 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania i Penthouse'y przy Plaży w Torremolinos, Costa del Sol Ekskluzywne mieszkania zna…
$1,61M
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Nowe Apartamenty w Mijas z Ekskluzywnym Widokiem na Morze Apartamenty znajdują się w komplek…
$1,27M
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty z Panoramicznymi Widokami w Kompleksie w Doskonałej Lokalizacji w Esteponie Apar…
$524,855
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/2
Dwupoziomowy penthouse typu superior z prywatnym basenem, spa i wspaniałym widokiem na morze…
$2,09M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położony blisko…
$1,96M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3
Stylowy, gotowy penthouse z panoramicznymi widokami na góry, wykwintnymi przestrzeniami towa…
$648,521
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 2
Luksusowy dwudomny penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenem premium i strefami sił…
$735,705
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Esteponie, Hiszpania Estepona jest jednym z najbardz…
$920,586
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny, elegancki penthouse z widokiem na morze i góry, zapierający dech w piersiach ta…
$963,958
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3/3
Piękny nowoczesny penthouse z przepięknym widokiem na morze, dużym tarasem na dachu i basene…
$744,305
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Apartamenty w Kompleksie Blisko Plaży w Fuengirola Fuengirola to jedno z najbardziej pożądan…
$1,14M
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy duży penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznoś…
$920,133
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 335 m²
Liczba kondygnacji 3
Jasne, Współczesne Apartamenty z Dużymi Tarasami w Esteponie Inwestycja ta zlokalizowana jes…
$722,997
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, dwupoziomowy penthouse z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, dużym…
$628,462
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 4
Najwyższej Klasy Apartamenty Blisko Pola Golfowego i Plaży w Jednej z Najlepszych Dzielnic M…
$992,504
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Penthouse 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Urzekający penthouse z zachwycającym widokiem na morze, siłownią i krytym podgrzewanym basen…
$629,250
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Liczba kondygnacji 4
Mieszkania niedaleko plaży w Manilva Mieszkania znajdują się na nowym osiedlu mieszkaniowym …
$506,667
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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