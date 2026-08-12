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Penthouse z basenem na Sprzedaż w Malaga, Hiszpania

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Marbella
71
Estepona
134
San Pedro Alcantara
16
Fuengirola
62
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96 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zachwycającym widokiem na morze i prywatnym basenem, położony w eksk…
$1,70M
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 3
Ekskluzywny penthouse z dużym tarasem z prywatnym basenem i widokiem na morze w ośrodku z el…
$2,11M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 3
Luksusowy penthouse z przepięknym widokiem na morze, dużym tarasem na dachu, wspólnym basene…
$687,295
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, przyciągający wzrok penthouse w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym z licznymi udo…
$1,61M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 158 m²
Piętro 4
Ekskluzywny penthouse wysokiej klasy z dużymi tarasami, siłownią, spa i niesamowitym widokie…
$2,23M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 263 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu, prywatnym basenem i oszałamiającym widokiem n…
$2,05M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Piętro 4/4
Imponujący penthouse na plaży z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu z pan…
$1,20M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Piętro 5/5
Ekskluzywny, nowo wybudowany penthouse z panoramicznym widokiem na miasto i jasnym, prywatny…
$1,15M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Piętro 2/2
Dwupoziomowy penthouse typu superior z prywatnym basenem, spa i wspaniałym widokiem na morze…
$2,09M
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 169 m²
Piętro 3/3
Olśniewająco umeblowany, gotowy penthouse z prywatnym basenem i tarasem na dachu, położony w…
$1,58M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 246 m²
Piętro 5/5
Imponujący penthouse z dużym tarasem na dachu i wspaniałym widokiem na morze położony blisko…
$1,96M
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 269 m²
Piętro 2/2
Ultra nowoczesny penthouse z prywatnym basenem, tarasem na dachu z panoramicznym widokiem na…
$999,552
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 3
Stylowy, gotowy penthouse z panoramicznymi widokami na góry, wykwintnymi przestrzeniami towa…
$648,521
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Piętro 2
Luksusowy dwudomny penthouse z przestronnym tarasem na dachu, basenem premium i strefami sił…
$735,705
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 297 m²
Piętro 4/4
Ekskluzywny penthouse z oszałamiającym panoramicznym widokiem, basenem i siłownią, położony …
$820,176
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 205 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny, elegancki penthouse z widokiem na morze i góry, zapierający dech w piersiach ta…
$963,958
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Casares, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Casares, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Piętro 3/3
Piękny nowoczesny penthouse z przepięknym widokiem na morze, dużym tarasem na dachu i basene…
$744,305
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy duży penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i basenem społecznoś…
$920,133
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Piętro 2/2
Ekskluzywny, dwupoziomowy penthouse z zapierającym dech w piersiach widokiem na morze, dużym…
$628,462
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Piętro 2/3
Nowoczesny penthouse gotowy do klucza z widokiem na morze, dużym tarasem, basenem wspólnym, …
$405,695
VAT
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Penthouse w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse
Fuengirola, Hiszpania
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse położony w nowoczesnym kompleksie mieszkaniowym z zapierającymi dech w p…
$861,896
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Torremolinos, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Torremolinos, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Piętro 6/6
Urzekający penthouse z zachwycającym widokiem na morze, siłownią i krytym podgrzewanym basen…
$629,250
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 4/4
Piękne penthouse z w pełni wyposażoną kuchnią, przytulnym tarasem, basenem wspólnym na taras…
$663,067
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 4
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, spa i siłownią położony w po…
$710,243
VAT
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Penthouse 4 pokoi w Marbella, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Marbella, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Piętro 3/4
Ikoniczny, gotowy penthouse z widokiem na morze, rozległym tarasem i tropikalnymi ogrodami, …
$785,961
VAT
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Penthouse w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piętro 3/3
Luksusowy, przestronny penthouse z tarasem, niesamowitym widokiem na morze i wspólnym basene…
$1,27M
VAT
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Penthouse 5 pokojów w Marbella, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Marbella, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 587 m²
Piętro 2/3
Luksusowy apartament na parterze przy plaży z prywatnym ogrodem, dużym tarasem, spa i piękny…
$4,99M
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 2/2
Luksusowy apartament dwupoziomowy penthouse z basenem bez ograniczeń, dwoma miejscami parkin…
$702,321
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 3/3
Wysokiej klasy penthouse z tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i basenem społeczn…
$779,858
VAT
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Penthouse 3 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
Ekskluzywny penthouse z zapierającym dech widokiem na morze, salonem na tarasie słonecznym i…
$482,732
VAT
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Parametry nieruchomości w Malaga, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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