Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Velez Malaga
  4. Mieszkania
  5. Penthouse

Penthouse na Sprzedaż w Velez Malaga, Hiszpania

;
Penthouse Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Penthouse 2 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 5
Wyjątkowy penthouse z przestronnym tarasem, dostępem do basenu i pięknymi ogrodami, położony…
$302,768
VAT
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$597,738
Zostaw prośbę
Penthouse 4 pokoi w Velez Malaga, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Stylowe Apartamenty z Tarasami Blisko Plaży w Vélez-Málaga Torre del Mar to jedna z najbardz…
$842,481
Zostaw prośbę
TekceTekce
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się