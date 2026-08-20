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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w la Plana Alta, Hiszpania

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4 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 373 m²
Piętro 3/3
Luksusowy, wysokiej klasy penthouse w pobliżu plaży, z którego roztacza się niesamowity wido…
$1,33M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 268 m²
Piętro 1/3
Fantastyczny apartament na parterze nad morzem z dużym tarasem z prywatnym basenem i niesamo…
$864,383
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 4 pokoi w Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Orpesa Oropesa del Mar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 241 m²
Piętro 1
Luksusowy apartament na środkowym piętrze w pobliżu plaży z przepięknym widokiem na morze, d…
$711,080
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
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Mieszkanie 3 pokoi w Benicassim, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benicassim, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Exclusive New Construction Homes in Benicàssim: Luxury and Sustainability by the Mediterrane…
$586,145
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Parametry nieruchomości w la Plana Alta, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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