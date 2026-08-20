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Mieszkania z garażem na sprzedaż w la Plana Alta, Hiszpania

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 69 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartament w bardzo pięknym kompleksie mieszkaniowym Ciudad Jardín, położonym w Or…
$239,869
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Mieszkanie 3 pokoi w Cabanes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cabanes, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Piętro 2/11
Oferujemy apartamenty na pierwszej linii morza z widokiem na morze w bardzo pięknym kompleks…
$349,479
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Parametry nieruchomości w la Plana Alta, Hiszpania

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