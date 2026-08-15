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Dom drewniany w stylu górskim z basenem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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2 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 313 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$882,337
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 229 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$675,621
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Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
Tanie
Luksusowe
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