  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Dom drewniany w stylu górskim
  6. Ogród

Dom drewniany w stylu górskim z ogrodem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

4 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
$583,870
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 349 m²
$799,597
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Finestrat, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 91 m²
$436,843
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 309 m²
$832,425
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
