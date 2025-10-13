Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. la Marina Baixa
  4. Mieszkania
  5. Dom drewniany w stylu górskim
  6. Garaż

Dom drewniany w stylu górskim z garażem na sprzedaż w la Marina Baixa, Hiszpania

3 obiekty total found
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 309 m²
$832,425
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 212 m²
$583,870
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 349 m²
$799,597
Agencja
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Parametry nieruchomości w la Marina Baixa, Hiszpania

