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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

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Walencja
116
116 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719113407Na sprzedaż apartamenty hotelowe o powierzchni 42 m2 w Hilford Resorts. Ko…
$256,906
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Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 20260719112214Umeblowany apartament 42 m2 w nowym czterogwiazdkowym Hilford Resorts. For…
$311,161
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Walencja, Hiszpania
Pokoje 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 2/2
Kod 2026071911150142 m2 mieszkanie inwestycyjne w Hilford Resorts znajduje się w dzielnicy L…
$311,161
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Agencja
Dmd consulting
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$342,400
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Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 120 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$594,064
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 174 m²
Wyśmienita 174 m2 rezydencja z przestronnym, wygodnym układem jest idealnym miejscem dla rod…
$868,472
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Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$348,107
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 120 m²
Duplex w centrum Walencji, położony w nowoczesnej okolicy z restauracjami, szkołami, parkami…
$503,479
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Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Vivenia, promocja nowych prac zaprojektowanych dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem miej…
$580,470
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Willa w Walencja, Hiszpania
Willa
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Ten wspaniały designerski dwór, zbudowany w 2008 roku, znajduje się w cichej strefie dla pie…
$1,90M
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Mieszkanie 3 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Apartament z dużym tarasem w nowym pięknym budynku w centrum Walencji. Całkowita powierzchn…
$2,09M
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 127 m²
Ten pięknie odnowiony apartament znajduje się w jednym z najbardziej prestiżowych obszarów W…
$626,079
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Mieszkanie 5 pokojów w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 149 m²
Apartament składa się z korytarza o powierzchni 6 m2 z drzwiami pancernymi, salonu o powierz…
$663,090
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Mieszkanie 6 pokojów w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 6 pokojów
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 6
Powierzchnia 330 m²
Ten dwupoziomowy penthouse 330m2 położony jest w ekskluzywnej dzielnicy Peña Roja i oferuje …
$1,63M
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Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$413,163
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Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Квартира в Буржасот Валенсия       Основные характеристики:   78 м² (76 м²…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Apartament posiada 1 łazienkę i 1 WC.99 m2 Piętro 1 z windąApartament znajduje się zaledwie …
$267,536
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Mieszkanie 2 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 79 m²
Na sprzedaż trzypokojowe mieszkanie w kompleksie mieszkalnym Residencial Valturia z ciągłym …
$275,799
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Apartament na prestiżowej ulicy Caballeros, w historycznym centrum Walencji.200 m2 w pełni o…
$780,451
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Mieszkanie 3 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 72 m²
Ten 72 m2 apartament położony jest w słynnej części Walencji Kamins Al Grau, podzielony na t…
$264,063
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Mieszkanie 3 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 78 m²
Położony w L 'Olivereta, zaledwie pięć minut od stacji metra Nou Octubre, ten jasny i przytu…
$299,271
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Bungalow w Benimamet, Hiszpania
Bungalow
Benimamet, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Bungalow na parterze jest całkowicie odnowiony z wysokiej jakości wykończenia, składa się z …
$257,021
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Mieszkanie 10 pokojów w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 10 pokojów
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 10
Powierzchnia 514 m²
Na prestiżowej Avenida Marquez de Sotelo, jednej z najbardziej znanych i atrakcyjnych ulic W…
$2,23M
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 166 m²
Ten przestronny dom położony jest w jednym z najbardziej prestiżowych i wysublimowanych obsz…
$1,41M
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Mieszkanie 2 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 88 m²
Ciesz się śródziemnomorskim stylu życia w tym jasny i przytulny apartament z dwoma sypialnia…
$393,160
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 158 m²
Ten parter apartament, zbudowany w 1921 roku i częściowo odnowiony, oferuje 158 m2 elegancki…
$469,444
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 86 m²
Ten jasny i nowoczesny apartament znajduje się obok parku głównego i zaledwie kilka minut od…
$289,637
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Mieszkanie 2 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Wyobraź sobie budzenie każdego dnia z zapierającym dech w piersiach widokiem na panoramę mia…
$471,864
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Mieszkanie 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 118 m²
Położony w dzielnicy Patrex w Walencji, 20 minut spacerem od centrum miasta, otoczony przez …
$366,167
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Mieszkanie 5 pokojów w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 160 m²
Nowo odnowiony apartament z pięcioma sypialniami z podwójnymi łóżkami, wszystkie z budynkiem…
$498,785
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Typy nieruchomości w Comarca de Valencia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Comarca de Valencia, Hiszpania

z garażem
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z Taras
z Widok na góry
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