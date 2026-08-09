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Domy na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

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Walencja
5
5 obiektów total found
Willa w Walencja, Hiszpania
Willa
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 174 m²
Ten wspaniały designerski dwór, zbudowany w 2008 roku, znajduje się w cichej strefie dla pie…
$1,90M
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Bungalow w Benimamet, Hiszpania
Bungalow
Benimamet, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 131 m²
Bungalow na parterze jest całkowicie odnowiony z wysokiej jakości wykończenia, składa się z …
$257,021
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Bliźniak w Walencja, Hiszpania
Bliźniak
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 207 m²
Vivenia, promocja nowych prac zaprojektowanych dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem miej…
$845,045
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Walencja, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Walencja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
House for sale in a cozy and quiet area of Cobeta Fuma, El Campello. Main area: 190 m² …
$756,265
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Bliźniak 5 pokojów w Walencja, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
Walencja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Dupleks w Valencia ID V300
$986,674
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Parametry nieruchomości w Comarca de Valencia, Hiszpania

z garażem
z Widok na góry
z Basen
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Luksusowe
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