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Dom drewniany w stylu górskim z basenem na sprzedaż w Hiszpania

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Wspólnota Walencka
32
Alacant Alicante
32
Region Murcji
18
la Marina Baixa
5
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Dom drewniany w stylu górskim Usuwać
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8 obiektów total found
Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 659 m²
Mamy tę ekskluzywną willę na sprzedaż w okolicy Los Girasol, ma salon z piecem drewnianym, d…
$854,637
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 313 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$882,337
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 454 m²
Odkryj tę wspaniałą willę znajdującą się w Mutxmel w tej samej urbanizacji La Huerta. Istni…
$906,116
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LDV InvestLDV Invest
Dom drewniany w stylu górskim w Alicante, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 417 m²
Fantastyczna niezależna willa na sprzedaż w Vistahermosa. Casamayor Real Estate prezentuje …
$1,33M
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Dom drewniany w stylu górskim w Finestrat, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Finestrat, Hiszpania
Powierzchnia 229 m²
Odkryj nową koncepcję życia w uprzywilejowanym środowisku naturalnym, z morzem jako tło i po…
$675,621
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Dom drewniany w stylu górskim w Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Hiszpania
Powierzchnia 649 m²
Nieruchomość Casamayor oferuje ekskluzywną willę na ulicy Rio Turia, w okolicy Haygón, w dos…
$1,29M
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 480 m²
Nieruchomość Casamayor prezentuje tę wspaniałą willę na sprzedaż w Muchamiel, która ma 923m2…
$963,804
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Dom drewniany w stylu górskim w Mutxamel, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim
Mutxamel, Hiszpania
Powierzchnia 217 m²
Willa na sprzedaż w Mutxemel - La Huerta Casamayor Real Estate prezentuje ten wspaniały nier…
$376,320
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Parametry nieruchomości w Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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