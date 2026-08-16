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Kawalerki w górach na sprzedaż w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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Santa Cruz de Tenerife
30
Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
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4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
VYM Canarias Estate Agents are offering a studio flat for sale in the Udalla Park holiday co…
$260,004
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$472,443
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
We are pleased to present to our clients a cosy and bright studio apartment in the sought-af…
$262,406
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Parametry nieruchomości w Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania

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