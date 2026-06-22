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Mieszkania w górach na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

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Sant Llorenc des Cardassar
30
Santa Ponsa
23
Palma
14
Andratx
4
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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ibiza, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ibiza, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Luksusowy apartament z panoramicznym widokiem na morze, basenem i siłownią Apartamenty na…
$1,43M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Typy nieruchomości w Baleary.

penthouse’y
kawalerki
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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