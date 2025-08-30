Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Baleary
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Baleary, Hiszpania

Santa Ponsa
22
Palma
13
Andratx
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie w Menorca, Hiszpania
Mieszkanie
Menorca, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
$286,034
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Baleary.

penthouse’y
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Baleary, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się