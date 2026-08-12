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Domy Szeregowe nad morzem w Andaluzja, Hiszpania

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Marbella
44
Malaga
157
Estepona
38
San Pedro Alcantara
16
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35 obiektów total found
Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Spektakularne Domy z Malowniczymi Widokami w Otoczeniu Natury w Mijas Inwestycja zlokalizowa…
$1,11M
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Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$489,545
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Domy z Widokiem na Morze w Kompleksie w Stylu Kurortowym w Manilva, Malaga Manilva cieszy si…
$467,947
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TekceTekce
Szeregowiec 5 pokojów w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 178 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,38M
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Szeregowiec 4 pokoi w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Manilva, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronne Domy Szeregowe Blisko Pola Golfowego w Manilva Domy szeregowe znajdują się w mie…
$600,520
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowe Domy Szeregowe z Prywatnymi Ogrodami przy Plaży w Fuengirola Projekt znajduje się …
$800,333
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Zabudowie Szeregowej z Widokiem na Morze w La Cala de Mijas Nowe domy szeregowe powst…
$795,762
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Szeregowiec 5 pokojów w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Estepona, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Stylu Śródziemnomorskim z Basenem w Esteponie w Hiszpanii Położona między Morzem Śród…
$855,825
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Niesamowity dom szeregowy z spektakularnymi widokami na morze, dużym, nasłonecznionym tarase…
$517,810
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Nowoczesny, nowo wybudowany dom szeregowy z panoramicznym widokiem na morze, pięknym tarasem…
$403,932
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 195 m²
Niesamowity szeregowiec z w pełni wyposażoną kuchnią, prywatnym tarasem na dachu i panoramic…
$688,046
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Gotowe do Zamieszkania Domy Szeregowe w Esteponie na Costa del Sol z Ekskluzywnymi Basenami,…
$553,799
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
Stylowe, Ekologiczne Wille Blisko Morza w Mijas Costa Mijas Costa to malownicza część Costa …
$1,02M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 169 m²
Liczba kondygnacji 1
Luksusowa willa ze wspólnym basenem, tarasem i dużym ogrodem położona obok pola golfowego …
$926,972
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 3 pokoi w Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Szeregowiec 3 pokoi
Cuevas del Almanzora, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Luksusowa kamienica gotowa na klucz w ośrodku golfowym z basenem, dużym tarasem i wspaniałym…
$351,813
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 6 pokojów w Torrox, Hiszpania
Szeregowiec 6 pokojów
Torrox, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Genialny, nowo wybudowany dom szeregowy z tarasem na dachu i panoramicznym widokiem na morze…
$483,793
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Fantastyczny nadmorski dom szeregowy z przestronnymi szeregami, wspólnym basenem i prywatnym…
$468,537
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Eleganckie domy nad morzem w Manilva Manilva to rozwijający się obszar z korzystnym klimatem…
$578,024
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Szeregowiec 5 pokojów w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Mijas, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 2
Genialna kamienica z pięknym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkalnym ze wspólnym…
$850,687
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 409 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy w Stylu Skandynawskim z Prywatnymi Ogrodami w Popularnej Dzielnicy Mijas To nowe osiedl…
$1,73M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Luksusowa kamienica z przepięknymi panoramicznymi widokami z dużego tarasu na dachu i wspóln…
$682,866
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Piętro 2/2
Fantastyczny dwupoziomowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspaniałym widokiem na morze i…
$581,912
VAT
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Luksusowe Domy z Basenem i Panoramicznym Widokiem na Morze w Mijas Costa Mijas Costa to bard…
$1,29M
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Szeregowiec 4 pokoi w Mijas, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Mijas, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 171 m²
Ekskluzywna kamienica z ładnym widokiem na morze położona w kompleksie mieszkaniowym premium…
$700,227
VAT
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Szeregowiec 5 pokojów w Rincon de la Victoria, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Rincon de la Victoria, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Piętro 2
Stylowe wille z widokiem na morze w Rincon de la Victoria Wille znajdują się w Rincon de la …
$806,354
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Szeregowiec 5 pokojów w Velez Malaga, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Velez Malaga, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 122 m²
Elegancki dom szeregowy z widokiem na morze z rzędami, ekskluzywnymi wykończeniami i prywatn…
$448,460
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Szeregowiec 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 364 m²
Dom Szeregowy z Bezpośrednim Dostępem do Morza w Esteponie Estepona to jedno z najbardziej p…
$4,06M
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Szeregowiec 5 pokojów w Manilva, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Manilva, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy Szeregowe z Widokiem na Morze w Popularnej Okolicy w Manilva, Málaga Domy szeregowe, do…
$530,292
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Szeregowiec 4 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 4
Domy Szeregowe w Kompleksie Mieszkaniowym z Widokiem na Morze w Fuengiroli Domy szeregowe zn…
$1,19M
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Szeregowiec w Estepona, Hiszpania
Szeregowiec
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 364 m²
Pobudka do nieprzerwanych śródziemnomorskich widoków w pierwszej linii plaży Estepona, gdzie…
$4,01M
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Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
z Pole golfowe
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Luksusowe
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