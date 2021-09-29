  1. Realting.com
Wioska domków Negorod Toksovo

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja
od
$80,066
;
24
ID: 33216
Nowy identyfikator budynku na Realting
In CRM: 4225
Identyfikator nowego budynku na stronie internetowej firmy
Data aktualizacji: 28.01.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Rosja
  • Region / Państwo
    Północno-Zachodni Okręg Federalny
  • Okolica
    Vsevolozhsky District
  • Miasto
    Leskolovskoe selskoe poselenie

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский
Negorod Toksovo jest miejscem, gdzie jesteś architektem swojego życia, a to jest FACT. Malownicze obszary i wykończone domy 15 minut od Ring Road na autostradzie Novopriozerskoe. Niedaleko lasu i jezior, słynne centra rekreacyjne. Zadzwoń!


AUTOR 'S BACK, który stał się standardem

Projekt był jednym z najlepszych według nagród "Village of the Year" i "Architecton", jego rozmieszczenie można było zobaczyć w salach Centralnej Sali Wystawowej "Manege". Cegła klinkieru, mury flamandzkie, glazurki korninowe i dwupoziomowe witraże tworzą rozpoznawalne architektoniczne pismo. To nie są tylko domy - to są dzieła autorskie, za którymi stoi uznanie społeczności zawodowej i smak tych, którzy wiedzą jak wybierać.

Miejsce, w którym spoczywa wygląd

Negorod Toksovo jest zaprojektowany zgodnie z zasadami architektury organicznej. Gładkie linie uliczne podążają za ulgą, tworząc przestrzeń ekspresową - żywą, a nie pokrojoną w linijkę. Fasady tworzą front ulic, a sieci inżynieryjne są ukryte pod ziemią, więc nic nie zakłóca wizualnej ciszy i integralności środowiska. Więc rodzi się miejsce, gdzie oko spoczywa i wszystko wydaje się naturalne. Tutaj każdy element jest podporządkowany jednej idei - architektura nie zdominuje natury, ale staje się jej kontynuacją.

Dla dzieci. Dla ciebie, spokojny odpoczynek.

Tutaj każdy spacer zamienia się w przygodę: leśne szlaki, playspace i miejsca do odkrycia. Dla dzieci - naturalne środowisko wzrostu, dla rodziców - pewność, że czas płynie z korzyścią i radością.

Terytorium szlaków świetlnych

20 minut do Ring Road i MEGA Parnassus na autostradzie Novopriozerskoe, mniej niż godzinę do północnej dzielnicy miasta. W pobliżu kurortu Okhta Park, kompleks North Slope, Zubrovnik Ecopark, UTC Kavgolovo. W Tokio - sklepy, restauracje, kluby sportowe i dziecięce, szkoły i przedszkola.


Kupno jest łatwiejsze niż się wydaje.

100% płatności i hipoteka od 6%
→ Instalacja bez odsetek od właściciela
→ Przydatny handel, szybki wykup nieruchomości
→ Dodatkowe korzyści dla kupujących z regionów

Gwarancja:

→ Sprzedaż bezpośrednio od właściciela, istnieją dokumenty
→ Projekt jest realizowany przez FACT.
→ Firma usługowa zapewnia pomoc w rozwiązywaniu wszystkich problemów po zakupie witryny

Zadzwoń do mnie, może online.
Sekcja 89. Numer katastralny 1: 47: 07: 0154001: 0439

Lokalizacja na mapie

Leskolovskoe selskoe poselenie, Rosja

