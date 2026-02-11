Kompleks mieszkalny Reflection

Reflekcja to ultraluksusowy projekt mieszkalny położony w spokojnym regionie Tatlısu - gdzie bujne zielone krajobrazy spotykają się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego.
Na północy mieszkańcy podziwiają panoramiczny widok na morze 🌊
Na południe, wspaniałe cypryjskie góry ⛰
W pobliżu atrakcji obejmują:
Esentepe Beach
Plaża Kaplıca
Korineum Golf Resort ⛳
i wiele znanych miejsc przeznaczenia
Projekt oddalony jest o około 40 minut jazdy zarówno od centrum Kyrenia jak i od regionu Šskele, doskonale usytuowanego pomiędzy dwoma kluczowymi obszarami.
🌿 Koncepcja projektu
Reflekcja łączy czysty tlen, naturalne otoczenie i luksus życia pod jednym dachem.
Najważniejsze elementy projektu:
Powierzchnia całkowita: 21,195 m ²
4,000 m ² powierzchnia zielona
600 m ² baseny odkryte
700 m ² wewnętrzne obiekty socjalne
Łącznie 84 luksusowe jednostki mieszkalne
W pełni wyposażona, ekskluzywna społeczność mieszkaniowa przeznaczona zarówno dla komfortowego życia, jak i silnego potencjału inwestycyjnego 💼✨
🏊 Usługi socjalne
Restauracja / Kawiarnia
Pasek bilardowy
Siłownia
Sauna
Basen odkryty i basen dla dzieci
Kryty basen
Plac zabaw dla dzieci 👶
🏡 Rodzaje domów
1 + 1 Apartament
2 + 1 Loft Penthouse
3 + 1 Apartament
3 + 1 Villa- Bungalow
Każda rezydencja oferuje imponujące krajobrazy i panoramiczne widoki na morze, łącząc elegancję z praktycznym życiem.
✨ Ogólne cechy
Centralny automatyczny układ prądotwórczy
System ochrony CCTV
Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią
Rampa dla osób niepełnosprawnych
Włoskie kamienne blaty kuchenne (apartamenty)
Opcjonalne jacuzzi na tarasie na dachu w Loft Penthouse
System klimatyzacji VRF (wille i apartamenty)
Built- in szafy we wszystkich sypialniach
🏡 Cechy willi
Przepływ basenu
Jacuzzi na dachu 🛁
Powierzchnia grill na tarasie dachu
2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗
Automatyczna brama ogrodowa sterowana remote-
Włoskie kamienne blaty w kuchni i łazienkach
IP kolorowy system interkomu wideo
Kominek 🔥
Reflekcja oferuje uprzywilejowany styl życia otoczony przez naturę, panoramiczne widoki i wyrafinowany design.
Doskonały wybór dla osób poszukujących spokoju, wyłączności i wartości długoterminowej na północnym Cyprze 🌅✨