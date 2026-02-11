Kompleks mieszkalny Reflection

Reflekcja to ultraluksusowy projekt mieszkalny położony w spokojnym regionie Tatlısu - gdzie bujne zielone krajobrazy spotykają się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego.

Na północy mieszkańcy podziwiają panoramiczny widok na morze 🌊

Na południe, wspaniałe cypryjskie góry ⛰

W pobliżu atrakcji obejmują:

Esentepe Beach

Plaża Kaplıca

Korineum Golf Resort ⛳

i wiele znanych miejsc przeznaczenia

Projekt oddalony jest o około 40 minut jazdy zarówno od centrum Kyrenia jak i od regionu Šskele, doskonale usytuowanego pomiędzy dwoma kluczowymi obszarami.

🌿 Koncepcja projektu

Reflekcja łączy czysty tlen, naturalne otoczenie i luksus życia pod jednym dachem.

Najważniejsze elementy projektu:

Powierzchnia całkowita: 21,195 m ²

4,000 m ² powierzchnia zielona

600 m ² baseny odkryte

700 m ² wewnętrzne obiekty socjalne

Łącznie 84 luksusowe jednostki mieszkalne

W pełni wyposażona, ekskluzywna społeczność mieszkaniowa przeznaczona zarówno dla komfortowego życia, jak i silnego potencjału inwestycyjnego 💼✨

🏊 Usługi socjalne

Restauracja / Kawiarnia

Pasek bilardowy

Siłownia

Sauna

Basen odkryty i basen dla dzieci

Kryty basen

Plac zabaw dla dzieci 👶

🏡 Rodzaje domów

1 + 1 Apartament

2 + 1 Loft Penthouse

3 + 1 Apartament

3 + 1 Villa- Bungalow

Każda rezydencja oferuje imponujące krajobrazy i panoramiczne widoki na morze, łącząc elegancję z praktycznym życiem.

✨ Ogólne cechy

Centralny automatyczny układ prądotwórczy

System ochrony CCTV

Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią

Rampa dla osób niepełnosprawnych

Włoskie kamienne blaty kuchenne (apartamenty)

Opcjonalne jacuzzi na tarasie na dachu w Loft Penthouse

System klimatyzacji VRF (wille i apartamenty)

Built- in szafy we wszystkich sypialniach

🏡 Cechy willi

Przepływ basenu

Jacuzzi na dachu 🛁

Powierzchnia grill na tarasie dachu

2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗

Automatyczna brama ogrodowa sterowana remote-

Włoskie kamienne blaty w kuchni i łazienkach

IP kolorowy system interkomu wideo

Kominek 🔥

Reflekcja oferuje uprzywilejowany styl życia otoczony przez naturę, panoramiczne widoki i wyrafinowany design.

Doskonały wybór dla osób poszukujących spokoju, wyłączności i wartości długoterminowej na północnym Cyprze 🌅✨