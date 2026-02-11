  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Reflection

Akanthou, Cypr Północny
od
$218,891
VAT
BTC
2.6036663
ETH
136.4692823
USDT
216 414.2588079
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
35
ID: 33322
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Reflekcja to ultraluksusowy projekt mieszkalny położony w spokojnym regionie Tatlısu - gdzie bujne zielone krajobrazy spotykają się z głębokim błękitem Morza Śródziemnego.

Na północy mieszkańcy podziwiają panoramiczny widok na morze 🌊
Na południe, wspaniałe cypryjskie góry ⛰

W pobliżu atrakcji obejmują:

  • Esentepe Beach

  • Plaża Kaplıca

  • Korineum Golf Resort ⛳

  • i wiele znanych miejsc przeznaczenia

Projekt oddalony jest o około 40 minut jazdy zarówno od centrum Kyrenia jak i od regionu Šskele, doskonale usytuowanego pomiędzy dwoma kluczowymi obszarami.

🌿 Koncepcja projektu

Reflekcja łączy czysty tlen, naturalne otoczenie i luksus życia pod jednym dachem.

Najważniejsze elementy projektu:

  • Powierzchnia całkowita: 21,195 m ²

  • 4,000 m ² powierzchnia zielona

  • 600 m ² baseny odkryte

  • 700 m ² wewnętrzne obiekty socjalne

  • Łącznie 84 luksusowe jednostki mieszkalne

W pełni wyposażona, ekskluzywna społeczność mieszkaniowa przeznaczona zarówno dla komfortowego życia, jak i silnego potencjału inwestycyjnego 💼✨

🏊 Usługi socjalne

  • Restauracja / Kawiarnia

  • Pasek bilardowy

  • Siłownia

  • Sauna

  • Basen odkryty i basen dla dzieci

  • Kryty basen

  • Plac zabaw dla dzieci 👶

🏡 Rodzaje domów

  • 1 + 1 Apartament

  • 2 + 1 Loft Penthouse

  • 3 + 1 Apartament

  • 3 + 1 Villa- Bungalow

Każda rezydencja oferuje imponujące krajobrazy i panoramiczne widoki na morze, łącząc elegancję z praktycznym życiem.

✨ Ogólne cechy

  • Centralny automatyczny układ prądotwórczy

  • System ochrony CCTV

  • Zbiorniki wody ze wzmocnionego betonu pod ziemią

  • Rampa dla osób niepełnosprawnych

  • Włoskie kamienne blaty kuchenne (apartamenty)

  • Opcjonalne jacuzzi na tarasie na dachu w Loft Penthouse

  • System klimatyzacji VRF (wille i apartamenty)

  • Built- in szafy we wszystkich sypialniach

🏡 Cechy willi

  • Przepływ basenu

  • Jacuzzi na dachu 🛁

  • Powierzchnia grill na tarasie dachu

  • 2 prywatne miejsca parkingowe 🚗🚗

  • Automatyczna brama ogrodowa sterowana remote-

  • Włoskie kamienne blaty w kuchni i łazienkach

  • IP kolorowy system interkomu wideo

  • Kominek 🔥

Reflekcja oferuje uprzywilejowany styl życia otoczony przez naturę, panoramiczne widoki i wyrafinowany design.
Doskonały wybór dla osób poszukujących spokoju, wyłączności i wartości długoterminowej na północnym Cyprze 🌅✨

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

Kompleks mieszkalny Reflection
Akanthou, Cypr Północny
od
$218,891
VAT
