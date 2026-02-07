  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Atlantis Pearl

Akanthou, Cypr Północny
od
$204,164
VAT
BTC
2.4284954
ETH
127.2878251
USDT
201 854.2184696
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
8
ID: 33290
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 7.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2028
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    3

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Atlantis Pearl to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem położony w Tatlısu, na Cyprze Północnym, gdzie nowoczesna architektura spełnia prawdziwy śródziemnomorski urok. Otoczony bujną zielenią i oferujący panoramiczne widoki na morze i góry, projekt zapewnia spokojny i elegancki styl życia dla osób poszukujących komfortu, piękna i spokoju.

Projekt jest idealny zarówno dla prywatnego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.

📍 Przegląd projektu

  • Całkowita powierzchnia działki: 32,000 m ²

  • Bloki: 8

  • Jednostki ogółem: 176

  • Bezpośredni dostęp do plaży

Atlantis Pearl oferuje wiele układów apartamentowych w połączeniu z bogatym wyposażeniem i stylu życia resort.

🏠 Typy apartamentów

  • 1 + 1 apartamenty (parter)

  • 1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu

  • 2 + 1 apartamenty z tarasami na dachu

🏊 Udogodnienia i udogodnienia

  • Dwa odkryte baseny

  • Kryty basen

  • Centrum SPA

  • Siłownia

  • Plac zabaw dla dzieci

  • Bezpośredni dostęp do plaży

  • Zielone obszary krajobrazu

🌿 Działania i styl życia

Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć na świeżym powietrzu i rekreacyjnych w pobliżu:

  • Golf

  • Sporty wodne

  • Połowy

  • Turystyka

  • Ziplina

  • Jazda na rowerze

💼 Usługi zarządzania wynajmem

Pełna usługa zarządzania wynajmem jest dostępna dla inwestorów, obejmujące wszystko od początku do końca:

✔️ Reklama i promocja
✔️ Zaopatrzenie gości w najlepsze platformy, takie jak
✔️ Check- in & check- out
✔️ Transfery lotnicze
✔️ Sprzątanie przed i po pobytach
✔️ Usługi pralni
✔️ Kluczowe zarządzanie posiadaniem i dostępem
✔️ Konserwacja nieruchomości i drobne naprawy

Ciesz się Stressu- prawo własności podczas nieruchomości generuje dochód.

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

VAT
