Kompleks mieszkalny Atlantis Pearl

Atlantis Pearl to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem położony w Tatlısu, na Cyprze Północnym, gdzie nowoczesna architektura spełnia prawdziwy śródziemnomorski urok. Otoczony bujną zielenią i oferujący panoramiczne widoki na morze i góry, projekt zapewnia spokojny i elegancki styl życia dla osób poszukujących komfortu, piękna i spokoju.
Projekt jest idealny zarówno dla prywatnego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.
📍 Przegląd projektu
Całkowita powierzchnia działki: 32,000 m ²
Bloki: 8
Jednostki ogółem: 176
Bezpośredni dostęp do plaży
Atlantis Pearl oferuje wiele układów apartamentowych w połączeniu z bogatym wyposażeniem i stylu życia resort.
🏠 Typy apartamentów
1 + 1 apartamenty (parter)
1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu
2 + 1 apartamenty z tarasami na dachu
🏊 Udogodnienia i udogodnienia
Dwa odkryte baseny
Kryty basen
Centrum SPA
Siłownia
Plac zabaw dla dzieci
Bezpośredni dostęp do plaży
Zielone obszary krajobrazu
🌿 Działania i styl życia
Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć na świeżym powietrzu i rekreacyjnych w pobliżu:
Golf
Sporty wodne
Połowy
Turystyka
Ziplina
Jazda na rowerze
💼 Usługi zarządzania wynajmem
Pełna usługa zarządzania wynajmem jest dostępna dla inwestorów, obejmujące wszystko od początku do końca:
✔️ Reklama i promocja
✔️ Zaopatrzenie gości w najlepsze platformy, takie jak
✔️ Check- in & check- out
✔️ Transfery lotnicze
✔️ Sprzątanie przed i po pobytach
✔️ Usługi pralni
✔️ Kluczowe zarządzanie posiadaniem i dostępem
✔️ Konserwacja nieruchomości i drobne naprawy
Ciesz się Stressu- prawo własności podczas nieruchomości generuje dochód.