Kompleks mieszkalny Atlantis Pearl

Atlantis Pearl to ekskluzywny projekt mieszkalny nad morzem położony w Tatlısu, na Cyprze Północnym, gdzie nowoczesna architektura spełnia prawdziwy śródziemnomorski urok. Otoczony bujną zielenią i oferujący panoramiczne widoki na morze i góry, projekt zapewnia spokojny i elegancki styl życia dla osób poszukujących komfortu, piękna i spokoju.

Projekt jest idealny zarówno dla prywatnego życia, jak i inwestycji o wysokiej rentowności.

📍 Przegląd projektu

Całkowita powierzchnia działki: 32,000 m ²

Bloki: 8

Jednostki ogółem: 176

Bezpośredni dostęp do plaży

Atlantis Pearl oferuje wiele układów apartamentowych w połączeniu z bogatym wyposażeniem i stylu życia resort.

🏠 Typy apartamentów

1 + 1 apartamenty (parter)

1 + 1 apartamenty z prywatnym tarasem na dachu

2 + 1 apartamenty z tarasami na dachu

🏊 Udogodnienia i udogodnienia

Dwa odkryte baseny

Kryty basen

Centrum SPA

Siłownia

Plac zabaw dla dzieci

Bezpośredni dostęp do plaży

Zielone obszary krajobrazu

🌿 Działania i styl życia

Mieszkańcy mogą korzystać z szerokiej gamy zajęć na świeżym powietrzu i rekreacyjnych w pobliżu:

Golf

Sporty wodne

Połowy

Turystyka

Ziplina

Jazda na rowerze

💼 Usługi zarządzania wynajmem

Pełna usługa zarządzania wynajmem jest dostępna dla inwestorów, obejmujące wszystko od początku do końca:

✔️ Reklama i promocja

✔️ Zaopatrzenie gości w najlepsze platformy, takie jak

✔️ Check- in & check- out

✔️ Transfery lotnicze

✔️ Sprzątanie przed i po pobytach

✔️ Usługi pralni

✔️ Kluczowe zarządzanie posiadaniem i dostępem

✔️ Konserwacja nieruchomości i drobne naprawy

Ciesz się Stressu- prawo własności podczas nieruchomości generuje dochód.