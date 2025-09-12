Kompleks mieszkalny Habitat

Powierzchnia kompleksu wynosi 220.000 m2, z czego 35% jest w trakcie budowy.
Kompleks znajduje się między morzem na północy a górami na południu. Piękny widok!🌊🏡⛰️
Wszystkie pobliskie infrastruktury są dostępne:
Między plażami i kompleksami dewelopera znajdują się 2 autobusy wahadłowe🚌
Ceny zaczynają się od €115,000💷
Do wyboru: studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i bungalow z basenem🏡
Plan płatności:
Klucze w grudniu 2027🔑
Wszyscy kupujący otrzymują 5-14 dni bezpłatnego zakwaterowania w 2025, 2026 i 2027.
Istnieje spółka zarządzająca (70% / 30%)
Jest też akcja!🎁 Kupując nieruchomości w tym kompleksie, otrzymujesz jako prezent od nas: