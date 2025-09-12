Kompleks mieszkalny Habitat

Powierzchnia kompleksu wynosi 220.000 m2, z czego 35% jest w trakcie budowy.

Kompleks znajduje się między morzem na północy a górami na południu. Piękny widok!🌊🏡⛰️

Wszystkie pobliskie infrastruktury są dostępne:

szkoła

szpital,

supermarket

Bazar hodowlany,

banki,

salon piękności,

kawiarnia

fryzjer,

kooperacji

Kryty i otwarty plac zabaw dla dzieci,

5 dużych basenów odkrytych,

5 basenów wewnętrznych,

Spa, sauna, Hammam,

fitness- room

piaszczysta plaża z klubem,

restauracja

Między plażami i kompleksami dewelopera znajdują się 2 autobusy wahadłowe🚌

Ceny zaczynają się od €115,000💷

Do wyboru: studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i bungalow z basenem🏡

Plan płatności:

35% zaliczki,

65% w ratach przez 36 miesięcy

Klucze w grudniu 2027🔑

Wszyscy kupujący otrzymują 5-14 dni bezpłatnego zakwaterowania w 2025, 2026 i 2027.

Istnieje spółka zarządzająca (70% / 30%)

Jest też akcja!🎁 Kupując nieruchomości w tym kompleksie, otrzymujesz jako prezent od nas: