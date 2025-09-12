Kompleks mieszkalny Habitat

  1. Realting.com
Akanthou, Cypr Północny
od
$156,091
ID: 27961
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

O kompleksie

Przeniesienie
Powierzchnia kompleksu wynosi 220.000 m2, z czego 35% jest w trakcie budowy.

Kompleks znajduje się między morzem na północy a górami na południu. Piękny widok!🌊🏡⛰️

Wszystkie pobliskie infrastruktury są dostępne:

  • szkoła
  • szpital,
  • supermarket
  • Bazar hodowlany,
  • banki,
  • salon piękności,
  • kawiarnia
  • fryzjer,
  • kooperacji
  • Kryty i otwarty plac zabaw dla dzieci,
  • 5 dużych basenów odkrytych,
  • 5 basenów wewnętrznych,
  • Spa, sauna, Hammam,
  • fitness- room
  • piaszczysta plaża z klubem,
  • restauracja

Między plażami i kompleksami dewelopera znajdują się 2 autobusy wahadłowe🚌

Ceny zaczynają się od €115,000💷

Do wyboru: studia, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1 i bungalow z basenem🏡

Plan płatności:

  • 35% zaliczki,
  • 65% w ratach przez 36 miesięcy

Klucze w grudniu 2027🔑

Wszyscy kupujący otrzymują 5-14 dni bezpłatnego zakwaterowania w 2025, 2026 i 2027.

Istnieje spółka zarządzająca (70% / 30%)

Jest też akcja!🎁 Kupując nieruchomości w tym kompleksie, otrzymujesz jako prezent od nas:

  • doradca,
  • obowiązek stemplowania,
  • tytuł
  • VAT,
  • wniosek do ministerstwa.

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

