  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. Tatlisu Belediyesi
  4. Kompleks mieszkalny La Casalia

Kompleks mieszkalny La Casalia

Akanthou, Cypr Północny
od
$206,600
BTC
2.4574684
ETH
128.8064239
USDT
204 262.4265284
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
50
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 32605
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 8.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    Gazimağusa District
  • Miasto
    Tatlisu Belediyesi
  • Wioska
    Akanthou

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

Lokalizacja na mapie

Akanthou, Cypr Północny

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy 4EVER GREEN 4
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$209,525
Dzielnica mieszkaniowa Orchard
Agios Sergios, Cypr Północny
od
$569,942
Zespół mieszkaniowy Coastal Heaven
Lefka, Cypr Północny
od
$106,923
Dzielnica mieszkaniowa Wonder Stones Village
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$538,152
Dzielnica mieszkaniowa 8 NESTS VILLAS
Spathariko, Cypr Północny
od
$538,279
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny La Casalia
Akanthou, Cypr Północny
od
$206,600
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Dzielnica mieszkaniowa Oasis
Agios Amvrosios, Cypr Północny
od
$139,319
Rok realizacji 2025
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Querencia
Zespół mieszkaniowy Querencia
Trikomo, Cypr Północny
od
$194,526
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 28
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
THE HUB PROPERTY LTD
Języki komunikacji
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Zespół mieszkaniowy K ISLANDS butik-proekt premialnogo klassa
Akanthou, Cypr Północny
od
$270,652
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
🌿 K ISLANDS - Symbol luksusu i wyłączności na Cyprze Północnym 🌿Realizacja śródziemnomorskiego snuK ISLANDS to unikalny projekt butikowy premium zlokalizowany na pierwszej linii Morza Śródziemnego. Jest to raj, w którym architektura, natura i komfort łączą się w doskonałej harmonii.Istnieje …
Agencja
GP real estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się